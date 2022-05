मोहम्मद रिजवान ने लिया 'अद्भुत कैच', साथी खिलाड़ियों को नहीं हुआ यकीन, भागकर गले लग गए- Video

रिजवान के कैच को देखकर हर कोई हैरान

Sussex vs New Zealand, 1st Warm-up Match: काउंटी क्रिकेट में (County Championship) मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने विकेटकीपिंग न करते हुए मैदान पर बतौर फील्डर नजर आ रहे हैं. दरअसल रिजवान काउंटी क्रिकेट में ससेक्स की ओर से खेल रहे हैं. अब उनका काउंटी टीम की ओर से खेलते हुए एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में एक कमाल का कैच लेते दिख रहे हैं. दरअसल न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के दौरे पर हैं. ऐसे में न्यूजीलैंड ससेक्स टीम के साथ अभ्यास मैच खेल रही है. पहले वार्म अप मैच (New Zealand vs Sussex, 1st Warm-up Match) के दौरान रिजवान ने कीवी बल्लेबाज हामिश रदरफोर्ड का एक कमाल का कैच लेने में सफल रहे हैं जिसका वीडियो ससेक्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.