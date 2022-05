Umran Malik ने किया हैरतअंगेज कारनामा, लगातार 14 मैच में फेंकी मैच की सबसे तेज गेंद, देखें पूरी लिस्ट

IPL 2022 Final Points Table: पूरे 70 मैच खत्म, ऐसी रही सीजन की फाइनल पॉइट्स टेबल

वैसे इस सीजन में उमरान के नाम सबसे तेज गेंद फेंकने का भी रिकॉर्ड है. उमरान ने 157 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया जो आईपीएल के इतिहास में फेंकी गई दूसरी सबसे तेज गेंद थी. आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड शॉन टेट के नाम हैं. शॉन ने 157.7 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बना रखा है. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद शोएब अख्तर ने फेंकी है. अख्तर ने 161.3 KMPH की रफ्तार से गेंद करने का वर्ल्ड

रिकॉर्ड बना रखा है. रावलपिंडी एक्सप्रेस ने 2003 वर्ल्ड कप में यह कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान किया था.

आईपीएल 2022 में हर मैच में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट



टीम Vs टीम- गेंदबाज के नाम- -बॉलिंग स्पीड

1 सीएसके Vs केकेआर उमेश यादव (केकेआर) 142.4 KMPH

2 एमआई Vs डीसी कमलेश नगरकोटी (डीसी) 145.8 KMPH

3 आरसीबी Vs पीबीकेएस ओडियन स्मिथ (पीबीकेएस) 148.8 KMPH

4 एलएसजी Vs जीटी लॉकी फर्ग्यूसन (जीटी) 150.4 KMPH

5 आरआर Vs एसआरएच उमरान मलिक (एसआरएच) 150 KMPH

6 केकेआर Vs आरसीबी आकाश दीप (आरसीबी) 144.1 KMPH

7 सीएसके Vs एलएसजी दुष्मंथा चमीरा (एलएसजी) 144.9 KMPH

8 पीबीकेएस Vs केकेआर उमेश यादव (केकेआर) 141.2 KMPH

9 आरआर Vs एमआई नवदीप सैनी (आरआर) 149 KMPH

10 जीटी Vs डीसी लॉकी फर्ग्यूसन (जीटी) 147.8 KMPH

11 पीबीकेएस Vs सीएसके क्रिस जॉर्डन (सीएसके) 139.9 KMPH

12 एलएसजी Vs एसआरएच उमरान मलिक (एसआरएच) 152.4 KMPH

13 आरआर Vs आरसीबी प्रसिद्ध कृष्णा (आरआर) 143.6 KMPH

14 एमआईVs केकेआर टाइमल मिल्स (एमआई) 144.5KMPH

15 डीसी Vs एलएसजी एनरिक नॉर्टजे (डीसी) 144.1KMPH

16 पीबीकेएस Vs जीटी लॉकी फर्ग्यूसन (जीटी) 148.9KMPH

17 सीएसके Vs एसआरएच उमरान मलिक (एसआरएच) 153.1KMPH

18 एमआई Vs आरसीबी मोहम्मद सिराज (आरसीबी) 145.5KMPH

19 डीसी Vs केकेआर खलील अहमद (डीसी) 144.1KMPH

20 आरआर Vsएलएसजी कुलदीप सेन (आरआर) 146.5KMPH

21 जीटी Vs एसआरएच उमरान मलिक (एसआरएच) 153.3KMPH

22 सीएसके Vs आरसीबी मोहम्मद सिराज (आरसीबी) 141.5KMPH

23 पीबीकेएस Vs एमआई जसप्रीत बुमराह (एमआई) 144.6 KMPH

24 जीटी बनाम Vs लॉकी फर्ग्यूसन (जीटी) 150.4 KMPH

25 केकेआर Vs एसआरएच उमरान मलिक (एसआरएच) 150.1 KMPH

26 एलएसजी Vs एमआई दुष्मंथा चमीरा (एलएसजी) 146.4 KMPH

27 आरसीबी Vs डीसी खलील अहमद (डीसी) 143.6 KMPH

28 पीबीकेएस Vs एसआरएच उमरान मलिक (एसआरएच) 152.6 KMPH

29 सीएसके Vs जीटी लॉकी फर्ग्यूसन (जीटी) 153.9 KMPH

30 आरआर Vs केकेआर शिवम मावी (केकेआर) 147.8 KMPH

31 आरसीबी Vs एलएसजी दुष्मंथा चमीरा (एलएसजी) 146.6 KMPH

32 पीबीकेएस Vs डीसी कगिसो रबाडा (पीबीकेएस) 143 KMPH

33 एमआई Vs सीएसके रिले मेरेडिथ (एमआई) 145.4 KMPH

34 आरआर Vs डीसी प्रसिद्ध कृष्णा (आरआर) 147.3 KMPH

35 जीटी Vs केकेआर लॉकी फर्ग्यूसन (जीटी) 149.7 KMPH

36 आरसीबी Vs एसआरएच उमरान मलिक (एसआरएच) 151.1 KMPH

37 एलएसजी Vs एमआई दुष्मंथा चमीरा (एलएसजी) 146.1 KMPH

38 पीबीकेएस Vs सीएसके कगिसो रबाडा (पीबीकेएस) 143.2 KMPH

39 आरआर Vs आरसीबी कुलदीप सेन (आरआर) 146.9 KMPH

40 एसआरएच Vs जीटी उमरान मलिक (एसआरएच) 152.9 KMPH

41 केकेआर Vs डीसी हर्षित राणा (केकेआर) 144.4 KMPH

42 एलएसजी Vs पीबीकेएस मोहसिन खान (एलएसजी) 143.9 KMPH

43 आरसीबी Vs जीटी अल्जारी जोसेफ (जीटी) 151.3 KMPH

44 आरआर Vs एमआई कुलदीप सेन (आरआर) 144.7 KMPH

45 एलएसजी Vs डीसी दुशमंत चमीरा (एलएसजी) 147.9 KMPH

46 सीएसके Vsएसआरएच उमरान मलिक (एसआरएच) 154 KMPH

47 केकेआर Vs आरआर कुलदीप सेन (आरआर) 148.2 KMPH

48 जीटी Vs पीबीकेएस अल्जारी जोसेफ (जीटी) 147.2 KMPH

49 आरसीबी Vs सीएसके मोहम्मद सिराज (आरसीबी) 144.1 KMPH

50 डीसी Vs एसआरएच उमरान मलिक (एसआरएच) 157 KMPH

51 एमआई Vs जीटी लॉकी फर्ग्यूसन (जीटी) 153.5KMPH

52 पीबीकेएस Vs आरआर कुलदीप सेन (आरआर) 148.5 KMPH

53 एलएसजी Vs केकेआर हर्षित राणा (केकेआर) 145.7 KMPH

54 एसआरएच Vsआरसीबी उमरान मलिक (एसआरएच) 150.2 KMPH

55 सीएसके Vs डीसी एनरिक नॉर्टजे (डीसी) 152.6 KMPH

56 एमआई Vs केकेआर जसप्रीत बुमराह (एमआई) 148 KMPH

57 एलएसजी Vs जीटी दुष्मंथा चमीरा (एलएसजी) 147. 4KMPH

58 आरआर Vsडीसी एनरिक नॉर्टजे (डीसी) 147.9 KMPH

59 सीएसके Vs एमआई रिले मेरेडिथ (एमआई) 147.3 KMPH

60 आरसीबी Vs पीबीकेएस मोहम्मद सिराज (आरसीबी) 148.2 KMPH

61 केकेआर Vs एसआरएच उमरान मलिक (एसआरएच) 152.2 KMPH

62 सीएसके Vs जीटी अल्जारी जोसेफ (जीटी) 148.3 KMPH

63 एलएसजी Vsआरआर प्रसिद्ध कृष्णा (आरआर) 145.9 KMPH

64 PBKS बनाम DC एनरिक नॉर्टजे (डीसी) 152.4 KMPH

65 MI Vs SRH उमरान मलिक (एसआरएच) 154.8 KMPH

66 KKR Vs LSG मोहसिन खान (एलएसजी) 151 KMPH

67 RCB Vs GT लॉकी फर्ग्यूसन (जीटी) 145.5 KMPH

68 RR Vs CSK सिमरजीत सिंह 145.6 KMPH

69 MI Vs DC एनरिक नॉर्टजे (डीसी) 150.3 KMPH

70 SRH Vs PBKS उमरान मलिक (SRH) 153.5 KMPH