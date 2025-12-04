विज्ञापन
Virat Kohli vs Joe Root: विराट कोहली vs जो रूट, फैब फोर में किसने लगाए हैं सबसे अधिक टेस्ट शतक

Virat Kohli vs Joe Root: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर हो रहे सीरीज के दूसरे एशेज टेस्ट मैच में जो रूट ने शतक लगाया है. जो रूट का यह ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहला टेस्ट शतक है.

  • जो रूट ने गाबा मैदान पर ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट शतक लगाकर करियर का 40वां शतक पूरा किया है.
  • फैब फोर में जो रूट सबसे अधिक टेस्ट शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं और विराट कोहली सबसे कम शतक वाले हैं.
  • विराट कोहली के नाम वनडे में 53 शतक हैं जो फैब फोर में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय शतक का रिकॉर्ड है.
Virat Kohli vs Joe Root, Most Centuries in Fab-4: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने ब्रिसबेन के गाबा में हो रहे सीरीज के दूसरे एशेज टेस्ट में शतक जड़ा है. जो रूट ऑस्ट्रेलिया में अपना 16वां टेस्ट खेल रहे हैं. दुनियाभर के मैदानों में शतक लगाने के लिए मशहूर रूट ने अपने एक दशक से भी लंबे करियर में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक नहीं लगाया था. रूट ने इस कमी को पूरा कर दिया है और वो भी उस गाबा के मैदान में जहां बल्लेबाजी बेहद मुश्किल मानी जाती है. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए रूट ने अकेले दम इंग्लैंड की पारी को संभाला है और छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को मजबूती की ओर ले जाने का जज्बा दिखाया है. यह उनके करियर का 40वां टेस्ट शतक है. इस शतक के साथ ही रूट ने टेस्ट में फैब फोर में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में अपनी बढ़त को और बढ़ा लिया है. 

विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट को फैब फोर माना जाता है. फैब फोर में सबसे अधिक टेस्ट शतक लगाने के मामले में विराट कोहली सबसे आखिरी स्थान पर हैं. टेस्ट से संन्यास ले चुके इस दिग्गज भारतीय के नाम इस फॉर्मेट में 30 शतक है. जबकि केन विलियमसन के नाम 33, स्टीव स्मिथ के नाम 36, जो रूट के नाम 40 शतक हैं. 

फैब फोर में किसका कैसा प्रदर्शन (टेस्ट)
खिलाड़ीमैचरनऔसतशतक
जो रूट1601368657.5640
स्टीव स्मिथ1211049655.8236
केन विलियमसन106933754.6033
विराट कोहली123923046.8530

(गाबा टेस्ट के पहले दिन के बाद आंकड़े)

टेस्ट में जो रूट का कोई सानी नहीं है. उन्होंने अपने बाकी विरोधियों की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दूसरी तरफ विराट कोहली हैं, जिन्होंने टेस्ट के साथ साथ वनडे में भी शानदार प्रदर्श किया है. कोहली के नाम वनडे में 53 शतक है, जबकि जो रूट के नाम सिर्फ 19 है. ऐसे में कोहली फैब फोर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फैब फोर में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं और उनसे बाकी सभी खिलाड़ी काफी पीछे हैं.

फैब फोर में किसका कैसा प्रदर्शन (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट)
खिलाड़ीमैचरनऔसतशतक
जो रूट3772177449.2659
स्टीव स्मिथ3571739047.5148
केन विलियमसन3731910748.3748
विराट कोहली5552791052.4684

(गाबा टेस्ट के पहले दिन के बाद आंकड़े)

बात अगर गाबा टेस्ट के पहले दिन के खेल की करें तो पहले दिन के खेल का मुख्य आकर्षण इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट रहे. रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला शतक लगाया और 135 रन पर नाबाद लौटे. दिन की समाप्ति के समय इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 325 रन बना लिए थे. रूट के साथ जोफ्रा आर्चर 32 रन बनाकर नाबाद हैं. आखिरी विकेट के लिए दोनों के बीच 61 रन की साझेदारी हो चुकी है.

इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. 5 रन के स्कोर पर टीम ने बेन डकेट और ओली पोप के रूप में 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद तीसरे विकेट के लिए जैक क्रॉली और जो रूट के बीच में 97 रन की साझेदारी हुई. क्रॉली 93 गेंद पर 11 चौकों की मदद से 76 रन की पारी खेलकर आउट हुए.

क्रॉली का विकेट गिरने के बाद रूट ने हैरी ब्रूक 31 के साथ चौथे विकेट के लिए 54 और बेन स्टोक्स के 19 के साथ पांचवें विकेट के लिए 34 रन जोड़े और स्कोर को 210 तक पहुंचाया. स्टोक्स रन आउट हुए. इसके बाद एक छोर से लगातार विकेट गिरते रहे लेकिन रूट डटे रहे और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला और टेस्ट करियर का 40वां शतक लगाया.

264 पर नौवां विकेट गंवाने के बाद रूट ने आर्चर के साथ 10वें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी कर स्कोर 325 तक पहुंचा दिया. रूट 202 गेंद पर 1 छक्का और 15 चौके की मदद से 135 और आर्चर 26 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 32 रन बनाकर नाबाद हैं.  ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एकमात्र सफल गेंदबाज मिचेल स्टार्क रहे. स्टार्क ने अब तक 19 ओवर में 71 रन देकर 6 विकेट लिए हैं. माइकल नेसर और स्कॉट बोलैंड ने 1-1 विकेट लिए हैं.

