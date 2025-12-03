पानीपत की कातिल हसीना: 3 बच्चियां मारीं, बेटा भी न छोड़ा, वजह बस इतनी- उसे खुद से सुंदर कोई बर्दाश्त नहीं था

Haryana Psycho Killer: सुंदर बच्चियों से नफरत... हरियाणा में 4 बच्चों की हत्या करने वाली पानीपत की साइको किलर महिला ने जो किया, उस पर पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल है. लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद जो बताया है, वह चौंकाने वाला है. पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि महिला सुंदर दिखने वाले बच्चियों को टारगेट करती थी. 2023 में भी इस महिला ने दो बच्चियों की हत्या की थी. बाद में शक न हो इसलिए अपने बेटे को भी मार डाला. अब चौथे बच्चे की हत्या के बाद यह पकड़ी गई. एसपी ने बताया कि महिला के दिमाग में यह था कि कोई बच्ची बड़ी होकर मुझसे सुंदर ना हो जाए. इसलिए उसने बच्चियों की हत्या की.

पानीपत एसपी ने बताया- पूछताछ में महिला ने क्या बताया

महिला की गिरफ्तारी के बाद पानीपत एसपी ने बताया कि पूछताछ में महिला ने क्या कुछ बताया. महिला ने कहा- महिला सुंदर बच्चियों को निशाना बनाता थी. वह अपने नाते-रिश्तेदार और परिवार की बच्चियों की हत्या कर दिया करती थी. साइको किलर टाइप की सोच है. सुंदर बच्चियों से नफरत करती है. इसने अपने बेटे की भी हत्या की. पहले दो बच्चियों की हत्या की. बाद में शक ना हो इसलिए अपने बेटे को भी मारा.

कैसे पकड़ी गई हरियाणा की साइको किलर

एसपी ने आगे बताया कि यहां इसलिए पकड़ी गई क्योंकि 6 साल की कोई बच्ची पानी के टब में डूब कर मर नहीं सकती थी. दूसरा गेट बाहर से बंद था. मतलब साफ था कि बच्ची को कोई कमरे में ले गया और फिर उसकी हत्या कर दी. किसी भी सुंदर बच्ची तो देखकर इस महिला का दिमाग खराब हो जाता था. महिला स्मार्ट है, बहुत समझदार है, लेकिन उसे सुंदर बच्चियों से चिढ़ उठती है.

साइको किलर पूनम के बारे में जानकारी देते पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह.

बड़ी होकर मेरे से ज्यादा सुंदर ना हो जाए कोई...

पकड़ी न जाए इसलिए उसने अपने बेटे की भी हत्या की. एसपी ने बताया कि महिला के दो बेटे थे. जिसमें एक बेटे की इसी ने हत्या कर दी. एसपी ने बताया कि महिला बहुत ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है. उसे ऐसा लगता है कि कोई बच्ची बड़ी होकर मेरे से ज्यादा सुंदर ना हो जाए, शायद इसलिए उन बच्चियों की हत्या कर दी थी. पकड़े जाने के बाद अब वो अपने किए पर अफसोस कर रही है.

बीते दो साल में की 4 बच्चों की हत्या

पानीपत SP भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सोनीपत के भावड़ गांव निवासी नवीन की पत्नी पूनम ने साल 2023 में अपने ननद की बेटी और खुद के बेटे की हत्या की थी. अगस्त 2025 में महिला ने सिवाह गांव में भी एक बच्ची को मौत के घाट उतारा था. और अब फिर 6 साल की बच्ची की हत्या की. जिसके बाद वह पकड़ी गई.

