Vladimir Putin India Visit Live Updates: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की दो दिवसीय यात्रा के लिए आज यानी गुरुवार, 4 नवंबर को नयी दिल्ली पहुंचेंगे. पुतिन की इस यात्रा का व्यापक उद्देश्य खासकर ऐसे समय में भारत-रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है, जब भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में तीव्र गिरावट आई है. जहां आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके सम्मान में एक निजी रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे, वहीं सबसे अहम होगा शुक्रवार का दिन. शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे ‘मॉड्यूलर रिएक्टर' में संभावित सहयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है. इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की पैनी निगाह रहेगी.

यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाए जाने के बाद भारत-अमेरिका संबंध पिछले दो दशकों में संभवत: अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. इस शुल्क में रूसी कच्चे तेल की खरीद के कारण लगाया गया 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है.

रूसी राष्ट्रपति के बृहस्पतिवार शाम लगभग साढ़े चार बजे नयी दिल्ली पहुंचने की संभावना है. लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद पुतिन शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे भारत से प्रस्थान करेंगे.

आप बने रहिए इस लाइव ब्लॉग के साथ जहां आप व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के तमाम अपडेट्स और उनसे जुड़े रोचक तथ्य एक साथ पा सकेंगे.
 

Putin India Visit Live Updates: आजादी से पहले ही जुड़ गए थे रूस और भारत से राजनयिक संबंध

भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है. भारत और रूस ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे. तब से लेकर आज तक भारत किसी भी संकट में होता है तो रूस एक मित्र राष्ट्र होने के नाते मजबूती के साथ खड़ा रहा है. 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान रूस (सोवियत संघ) ने मध्यस्थता का काम किया. 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान रूस ने भारत का समर्थन किया. इतना ही नहीं, इस दौरान दोनों देशों ने मैत्री और सहयोग संधि की.

परमाणु के क्षेत्र में भी रूस भारत का पुराना भागीदार है. मार्च 2010 में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत दौरे पर परमाणु ऊर्जा के उपयोग के क्षेत्र में एक अहम सुरक्षा समझौते पर मुहर लगाई थी. भारत और रूस ने स्पेस के क्षेत्र में भी अहम भागीदारी निभाई है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दोनों देशों की मजबूत साझेदारी देखी गई.

Putin India Visit Live Updates: क्या है पुतिन का 'ब्लड बाथ' सीक्रेट?

CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस की स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पुतिन उन कई रूसियों में से एक हैं जिन्होंने साइबेरियाई लाल हिरणों के कटे हुए सींगों को खाया और उनके खून से नहाया है. इसके खून से स्नान करने वालों का मानना ​​है कि यह खून उन्हें ताकत देता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है. रक्त स्नान (ब्लड बाथ) की इस मान्यता के कारण रूस में इन साइबेरियाई लाल हिरणों के खून से जुड़े उत्पादों की एक पूरी इंडस्ट्री सी बन गई है.

पुतिन के इस खून से नहाने वाले राज के बारे में विस्तार से जानने के लिए नीचे दिए आर्टिकल लिंक पर क्लिक करें.

पुतिन का 'ब्लड बाथ' सीक्रेट... साइबेरियाई हिरणों के खून में छिपा रूसी राष्ट्रपति की फिटनेस का सच?

Putin India Visit Live Updates: व्लादिमीर पुतिन की कार को क्यों कहा जाता है चलता-फिरता किला?

पुतिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक हैं. वह रूसी खुफिया एजेंट केजीबी के एजेंट रहे हैं. ऐसे में अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं. यही वजह है कि जब भी पुतिन किसी देश में जाते हैं तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी से लेकर बख्तरबंद कार भी उनके साथ लैंड करती है. पुतिन की कार बेहद खास तरह से डिजाइन की गई है और अगर इस पर मिसाइल अटैक भी हुआ तो अंदर बैठा शख्स जिंदा निकल सकता है.

  1. जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की कार को बीस्ट कहा जाता है, ठीक उसी तरह रूस के राष्ट्रपति की लिमोजिन कार का नाम ऑरस सेनात है.
  2. पुतिन की कार पूरी तरह से बुलेटप्रूफ है.
  3. कार 6 से 9 सेकेंड में 100 किमी की रफ्तार पकड़ सकती है.
  4. पुतिन की कार अगर पानी में गिर जाए तो यो डूबेगी नहीं, बल्कि एक सबमरीन (पनडुब्बी) की तरह काम करने लगेगी.

इस कार की विस्तार से हर खासियत जानने के लिए नीचे दिए आर्टिकल के लिंक पर क्लिक करें.

पुतिन की कार को क्यों कहा जाता है चलता-फिरता किला? जान लीजिए इसकी कीमत

Putin India Visit Live Updates: 23वीं भारत-रूस शिखर वार्ता के लिए भारत में पुतिन

रूसी राष्ट्रपति के गुरुवार शाम लगभग साढ़े चार बजे नयी दिल्ली पहुंचने की संभावना है. इसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए निजी रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे. पिछले वर्ष जुलाई में पुतिन ने रूस की यात्रा पर गए मोदी का इसी प्रकार मेजबानी की थी. पुतिन की यात्रा की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि पुतिन का शुक्रवार को औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद 23वीं भारत-रूस शिखर वार्ता होगी. उन्होंने बताया प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए दोपहर भोज की भी मेजबानी करेंगे तथा पुतिन सुबह राजघाट भी जाएंगे.

शिखर वार्ता के बाद पुतिन रूस के सरकारी प्रसारक के भारत चैनल की शुरुआत करेंगे, जिसके पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी.

