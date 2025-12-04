विज्ञापन

Delhi Nursery Admission: दिल्ली में शुरू हुए नर्सरी एडमिशन, कितनी होनी चाहिए बच्चे की उम्र, क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट्स​, जानें हर नियम

Delhi Nursery Admission: स्कूलों को सिर्फ 25 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस लेने की इजाजत है. स्कूल प्रॉस्पेक्टस खरीदना ज़रूरी नहीं होगा. इंस्टीट्यूशन्स को अपने नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, SMS या ईमेल के जरिए पेरेंट्स को ड्रॉ की तारीखों के बारे में कम से कम दो दिन पहले बताना होगा.

Delhi Nursery Admission: दिल्ली में 1,700 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं.
  • दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए एडमिशन प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू हो गई है.
  • एडमिशन के लिए फॉर्म ऑनलाइन DoE की आधिकारिक वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं.
  • बच्चों की आयु सीमा नर्सरी के लिए 3 से 4 साल, केजी के लिए 4 से 5 साल, क्लास 1 के लिए 5 से 6 साल रखी गई है.
Delhi Nursery Admission: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी क्लास के लिए एडमिशन प्रोसेस गुरुवार से शुरू हो गया है.  4 दिसंबर से शुरू हुई ये प्रक्रिया 27 दिसंबर तक चलेगी. जो पेरेंट्स नर्सरी (प्री-स्कूल), KG (प्री-प्राइमरी) और क्लास 1 में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, वो समय सीमा से पहले फॉर्म जमा करवा दें. डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन (DoE) ने 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है. DoE के मुताबिक,नर्सरी, KG और क्लास 1 के दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी. दिल्ली में 1,700 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं और सभी स्कूलों को एडमिशन (Delhi Nursery Admission) प्रोसेस के दौरान पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है.

एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें-

  • 4 दिसंबर से प्रकिया होगी शुरू
  • 27 दिसंबर फाॅर्म जमा करने की आखिरी तारीख
  • स्कूल 9 जनवरी को सभी आवेदकों का विवरण अपलोड करेंगे.
  • 16 जनवरी को प्रत्येक बच्चे को दिए गए अंक जारी करेंगे.
  •  पहली सूची व प्रतीक्षा सूची 23 जनवरी को और दूसरी सूची 9 फरवरी को जारी की जाएगी.
  • अभिभावक 24 जनवरी से 3 फरवरी तक दिए गए अंक पर स्पष्टीकरण मांग सकेंगे.
  • प्रवेश प्रक्रिया 19 मार्च को समाप्त होगी.

DoE के आदेश में कहा गया है कि एडमिशन चाहे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से हों या ट्रेडिशनल स्लिप्स से, ड्रॉ ऑफ़ लॉट पेरेंट्स की मौजूदगी में ही होना चाहिए. चुने गए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट 23 जनवरी, 2026 को जारी की जाएगी. दूसरी लिस्ट 9 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी. ये नियम जनरल कैटेगरी के लिए अलॉट की गई 75 परसेंट सीटों पर लागू होगा. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के तहत आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बाद में अलग से इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएंगे.

कितनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस?

स्कूलों को सिर्फ 25 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस लेने की इजाज़त है. स्कूल प्रॉस्पेक्टस खरीदना ज़रूरी नहीं होगा. इंस्टीट्यूशन्स को अपने नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, SMS या ईमेल के जरिए पेरेंट्स को ड्रॉ की तारीखों के बारे में कम से कम दो दिन पहले बताना होगा.

कैसे भर सकते हैं फॉर्म?

  1. पेरेंट्स DoE की ऑफ़िशियल वेबसाइट: edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर सकते हैं.
  2. इस लिंक पर जाकर आपको 'नर्सरी एडमिशन 2026–27' ऑप्शन दिखेगा. जिसे आपको चुनना होगा.
  3. फिर पूछी गई जानकारी भरनी होगी. ज़रूरी डिटेल्स के साथ ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा. इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी तैयार रखें. 
  4. सब जानकारी भरने के बाद  रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरने को कहा जाएगा.
  5. पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे सबमिट किए गए फ़ॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करके सेव कर लें.

दाखिले के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं?

  1. बच्चे या पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट
  2. गार्जियन का वोटर ID
  3. पेरेंट में से किसी एक का आधार कार्ड
  4. बच्चे का आधार कार्ड
  5. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  6. विशेष श्रेणी (सीडब्ल्यूएसएन) से संबंधित प्रमाणपत्र
  7. बच्चे और अभिभावकों के पासपोर्ट साइज फोटो

दाखिले के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है?

  1. 31 मार्च, 2026 तक नर्सरी (प्री-स्कूल) के
  2. लिए उम्र की एलिजिबिलिटी 3–4 साल है.
  3. KG (प्री-प्राइमरी) के लिए 4–5 साल.
  4. क्लास 1 के लिए 5–6 साल है.

उम्र सीमा में दी गई अतिरिक्त छूट

DoE  ने न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा में 30 दिन की छूट भी दी है. आदेश के अनुसार स्कूल के प्रधानाचार्य अपनी विवेकाधिकार से एक महीने तक की उम्र में छूट दे सकते हैं. इसके लिए लिखित आवेदन देना होगा.

घर की दूरी के हिसाब से कितने मिलेंगे पॉइंट?

जिन बच्चों का घर 0–6 किमी दूरी पर हैं उन्हें 50 पॉइंट दिए जाएंगे. 6–8 किमी दूरी पर होने पर 40 पॉइंट और 8–15 किमी दूरी होने पर 30 पॉइंट दिए जाएंगे. इसके अलावा सिंगल चाइल्ड , गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड, स्कूल में भाई–बहन पढ़ता हो और सिंगल पेरेंट के आधार पर भी बच्चों का अंक दिए जाएंगे.

