दिल्ली में शिमला-देहरादून से ज्यादा ठंड... कंटीली हवाओं से बढ़ेगी कंपकंपी, कोहरा भी सताएगा, जानें मौसम का हाल

- दिल्ली एनसीआर में शीत लहर का असर बढ़ रहा है और गुरुवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज हुआ
- लेह का तापमान माइनस 7.4 डिग्री और श्रीनगर का तापमान माइनस 1.5 डिग्री तक गिर गया है
- दिल्ली में 5 दिसंबर से शीत लहर और 6 दिसंबर से कोहरे का प्रभाव बढ़ने का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है
Delhi Weather News: दिल्ली एनसीआर में शीत लहर का असर दिखने लगा है. गुरुवार को पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया और कंटीली हवाओं से कंपकंपी बढ़ गई. एक दिन पहले दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री था. जबकि अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री रहा, जो पिछले दिन की तुलना में 1-6 डिग्री कम है. अगर देश के सबसे ठंडे इलाके की बात करें तो लेह का तापमान -7.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. जबकि श्रीनगर का तापमान -1.5 डिग्री रह गया है. शिमला में सुबह के वक्त तापमान 10.4 डिग्री और देहरादून में 17 डिग्री है. चंडीगढ़ में सुबह 6 बजे तापमान 8 डिग्री, जयपुर में 11.2 और लखनऊ में 11 डिग्री तापमान है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में 5 दिसंबर से शीत लहर का प्रकोप बढ़ेगा. जबकि 6 दिसंबर से कोहरे का असर भी बढ़ने वाला है.
दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट आई थी और ये 23.7 डिग्री दर्ज किया गया. ये दिसंबर में सबसे ठंडे दिन के तौर पर दर्ज किया गया. इससे पहले अधिकतम तापमान नवंबर में 24.3 डिग्री दर्ज किया गया था.भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पिछले साल नवंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री था. बुधवार को दिल्ली में 6.4 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा सर्दी वाला दिन था,जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है. नोएडा गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में कोहरा भी छाया रहेगा.4 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है.
फरीदकोट और अमृतसर में भी भीषण ठंड
मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब और राजस्थान में भयंकर सर्दी पड़ने लगी है. पंजाब को फरीदकोट जिले में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया. बठिंडा में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री था. अमृतसर में 5.3 डिग्री, पटियाला में 5 डिग्री, लुधियाना में 5.4 डिग्री और फिरोजपुर में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री रहा.
IMD Weather Warning— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 3, 2025
Isolated heavy to very heavy rainfall likely over north coastal Tamil Nadu, Kerala, Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Rayalaseema on 03rd December.#IMDWeatherWarning #TamilNaduRain #HeavyRainAlert #StaySafe #WeatherUpdate #TravelAdvisory #RainySeason… pic.twitter.com/3Q1CeNsenJ
गुरुग्राम में सबसे ज्यादा सर्दी
हरियाणा के गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज हुआ. हिसार में में 4 डिग्री, रोहतक में 6 डिग्री, करनाल में 5.6 डिग्री, नारनौल में 5.3 डिग्री और सिरसा में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री पाया गया. चंडीगढ़ में भी भीषण ठंड के साथ तापमान 5.4 डिग्री रहा.
बड़े शहरों का हाल
नोएडा-10 डिग्री
गुरुग्राम-8 डिग्री
गाजियाबाद-11 डिग्री
लखनऊ-10 डिग्री
प्रयागराज-13.8 डिग्री
बरेली-8 डिग्री
गोरखपुर-12.4 डिग्री
झांसी-12.8 डिग्री
मेरठ-18.8 डिग्री
मुंबई-25 डिग्री
