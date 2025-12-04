विज्ञापन

इकलौता कॉमेडियन, जिनसे हीरो भी थे डरते, लेकिन धर्मेंद्र के सामने वो भी जोड़ लेते थे हाथ

कपिल शर्मा शो के इस एपिसोड में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ पहुंचे थे. पहले चंद तस्वीरें देखकर धर्मेंद्र को महमूद की याद आई. धर्मेंद्र ने कहा कि ये एकमात्र ऐसा कॉमेडियन था जिससे हीरो भी डरते थे.

Read Time: 2 mins
Share
इकलौता कॉमेडियन, जिनसे हीरो भी थे डरते, लेकिन धर्मेंद्र के सामने वो भी जोड़ लेते थे हाथ
धर्मेंद्र के कट बोलते ही रिक्वेस्ट मोड में आ गए थे महमूद
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज स्टार धर्मेंद्र जितना अपने लुक्स और एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उससे कहीं ज्यादा लोग उन्हें उनके मस्तमौला अंदाज और दरियादिली के लिए भी जानते हैं. धर्मेंद्र ऐसे स्टार रहे हैं. जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक साफ आइने की तरह जी है. उनका रोमांस, उनकी मस्ती, उनकी लड़ाइयां सब कुछ खुलकर दुनिया के सामने ही हुआ है. खास बात ये है कि खुद धर्मेंद्र भी खुद से जुड़े किस्से सुनाने में कभी पीछे नहीं रहे. कपिल शर्मा के शो में अपनी मस्ती और रोमांस से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से उन्होंने खुद साझा किए. और, किसी और से सुने तो भी खूब ठहाके लगा कर हंस पड़े.

कट सुनते ही बदले महमूद के तेवर

कपिल शर्मा शो के इस एपिसोड में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ पहुंचे थे. पहले चंद तस्वीरें देखकर धर्मेंद्र को महमूद की याद आई. धर्मेंद्र ने कहा कि ये एकमात्र ऐसा कॉमेडियन था जिससे हीरो भी डरते थे. सिवाय धर्मेंद्र के. उनके इतना कहते ही हंस पड़े. धर्मेंद्र ने कहा कि वो और महमूद नीला आकाश मूवी कर रहे थे. जिसमें वो खुद पायलट थे और महमूद को पायलट. अपनी आदत के अनुसार महमूद उनके साथ मस्ती कर रहे थे. लेकिन धर्मेंद्र ने एकदम कहा कट. और, थोड़ा तीखे तेवरों के साथ पूछा कि पायलट कौन है. तब महमूद ने कहा तू मेरे बाप. उनका ये अंदाज देखकर दोनों ही जन जोर से हंस पड़े.

बंधे रहे शत्रुघ्न सिन्हा के हाथ

इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी प्यार ही प्यार मूवी से जुड़ा पुराना किस्सा याद किया. उन्होंने बताया कि एक सीन में उनके हाथ बंधे थे और मुंह पर भी पट्टी बंधी थी. सीन पूरा शूट होने के बाद वहां फिल्म की हीरोइन वैजयंती माला आ गईं. धर्मेंद्र और वेजयंती माला दोनों आपस में बात करने लगे. शत्रुघ्न सिन्हा तब छोटे मोटे रोल ही करते थे. इसलिए यूनिट में किसी ने उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं समझा. तब धर्मेंद्र ने ही देखा कि शत्रुघ्न सिन्हा के हाथ बंधे हुए हैं. और, उन्होंने ही हाथ और मुंह खुलवाए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Shatrughan Sinha
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com