4 बच्चों की हत्यारी पूनम ने अपने बेटे का नाम शुभम क्यों रखा? परिवार ने बताया दर्दनाक सच

कोई बच्ची उससे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है, इसी खुन्नस में पानीपत की पूनम ने चार बच्चों की हत्या कर दी. मामला सामने आने के बाद पानीपत का गांव भावड़ सदमे में है. तीन बच्चियों के अलावा उसने अपने बेटे शुभम को भी मौत के घाट उतार दिया था. बताया जाता है कि उसने अपने बेटे की हत्या भी इसलिए की, ताकि उस पर शक न जाए. लेकिन एक बड़ा खुलासा उसके दूसरे बेटे को लेकर हुआ है. दरअसल, पूनम ने अपने दूसरे बेटे का नाम भी शुभम रखा था. पूनम के परिवार ने खुलासा किया कि उसके पहले बेटे की हत्या के बाद वो उसे अक्सर याद करती थी और उससे बहुत अटैच थी. पहले बेटे का नाम शुभम था. लेकिन जब दूसरा बेटा हुआ तो उसने उसका नाम भी शुभम रख दिया.

2021 से कर रही थी हत्या की कोशिश

पूनम ने ये सिलसिला 2021 में शुरू हुआ था. पहली बार उसने विधि नाम की बच्ची को मारने की कोशिश की थी. उस समय उसने विधि के चेहरे पर उबलती हुई चाय उड़ेल दी थी. बड़ी केतली में भरी चाय से बच्ची बुरी तरह झुलस गई, लेकिन बच गई. उस वक्त विधि के पिता ने इसे हादसा समझकर मामला दबा दिया.

2025 में उसने फिर वार किया. विधि को दूसरी बार निशाना बनाया. इस बार उसने उसे पानी के टब में डुबोकर मारने की कोशिश की. लेकिन यही उसकी गलती साबित हुई. पुलिस को शक हुआ कि छह साल की बच्ची खुद टब में डूबकर नहीं मर सकती. जांच में पता चला कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था. यानी यह हत्या थी. महिला के दिमाग में यह था कि कोई बच्ची बड़ी होकर मुझसे सुंदर ना हो जाए. इसलिए उसने बच्चियों की हत्या की.

कातिल पूनम ने कब-कब बच्चों को मारा

-2023 में इशिका की हत्या (9 साल)

-2023 में बेटे शुभम की हत्या (4 साल)

-2025 में जिया की हत्या (8 साल)

-2025 में विधि की हत्या (6 साल)

