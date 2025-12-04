संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है. पहले दो दिनों के भारी हंगामे के बाद बुधवार को सदन की कार्यवाही पटरी पर लौट आई. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच तीसरे दिन वंदे मातरम् और चुनाव सुधारों पर अगले सप्ताह व्यापक चर्चा कराने पर सहमति बनी. इसके बाद प्रश्नकाल बिना व्यवधान पूरा हुआ.
लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि Sanchar Saathi ऐप के जरिए जासूसी संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐप की अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन पर जनता की राय के आधार पर संशोधन को तैयार है. सिंधिया ने बताया कि इस ऐप ने अब तक 26 लाख चोरी हुए फोन ट्रेस किए और कई धोखाधड़ी मामलों को रोका है. इधर विपक्षी एकता में भी फूट के संकेत देखने को मिल रहा है. तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन की बैठकों से दूरी बनाने का संकेत दिया है.
Parliament Winter Session Live:
सपा सांसद के बयान पर जारी है विवाद
रामपुर से सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी के लोकसभा में दिए गए बयान पर विवाद जारी है. उन्होंने कहा कि "जुल्म होगा तो जिहाद होगा," जिस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी नेताओं ने इसे आतंकवादी सोच को बढ़ावा देने वाला और संविधान पर हमला बताया है.
संचार साथी ऐप पर सरकार ने क्या कहा?
संसद में कांग्रेस से दूरी बना रही है ममता बनर्जी की पार्टी?
कांग्रेस और टीएमसी का रिश्ता एक अबूझ पहली रही है । बंगाल में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव , दोनों दल कभी एक साथ चुनाव नहीं लड़ते लेकिन कहने के लिए दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं. यही विरोधाभास अब संसद में भी देखने को मिलेगी.
पिछले कई संसद सत्रों से ये परिपाटी चली आ रही है कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सभी विपक्षी नेता एक बैठक करते हैं जिसमें संसद में रणनीति पर विचार किया जाता है. ज़्यादातर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन इमारत में मौजूद कमरे में होने वाली इस बैठक में सभी विपक्षी दलों , ख़ासकर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता शामिल होते हैं. इसमें कांग्रेस के अलावा टीएमसी , समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी तमाम विपक्षी पार्टियां शामिल हैं. लेकिन अब इसमें दरार पड़ती दिख रही है.