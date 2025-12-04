संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है. पहले दो दिनों के भारी हंगामे के बाद बुधवार को सदन की कार्यवाही पटरी पर लौट आई. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच तीसरे दिन वंदे मातरम् और चुनाव सुधारों पर अगले सप्ताह व्यापक चर्चा कराने पर सहमति बनी. इसके बाद प्रश्नकाल बिना व्यवधान पूरा हुआ.

लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि Sanchar Saathi ऐप के जरिए जासूसी संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐप की अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन पर जनता की राय के आधार पर संशोधन को तैयार है. सिंधिया ने बताया कि इस ऐप ने अब तक 26 लाख चोरी हुए फोन ट्रेस किए और कई धोखाधड़ी मामलों को रोका है. इधर विपक्षी एकता में भी फूट के संकेत देखने को मिल रहा है. तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन की बैठकों से दूरी बनाने का संकेत दिया है.

Parliament Winter Session Live: