Vijay Hazare Trophy: CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का जलवा, संघर्ष कर रही थी टीम, फिर आकर ठोका शतक और

Ruturaj Gaikwad Century: कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी के दम पर महाराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के ग्रुप-सी मुकाबले में उत्तराखंड को 129 रन से हराया. अनंतम ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में महाराष्ट्र ने टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 331 रन बनाए. महाराष्ट्र की शुरुआत खराब हुई थी और उसने 50 के स्कोर पर ही तीन विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक छोर संभाला और उन्होंने शतक ठोक टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. ऋतुराज गायकवाड़ लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और वह टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. अगर गायकवाड़ ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे तो श्रेयस अय्यर की जगह टीम में मुश्किल में पड़ सकती है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अय्यर के ना रहने पर गायकवाड़ नंबर-4 पर खेले थे.

सत्यजीत 45 गेंदों में 4 छक्कों और 2 चौकों के साथ 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद गायकवाड़ ने रामकृष्ण घोष के साथ छठे विकेट के लिए 94 रन जुटाकर स्कोर 300 के पार पहुंचाया. गायकवाड़ 113 गेंदों में 3 छक्कों और 12 चौकों के साथ 124 रन बनाकर आउट हुए, जबकि घोष ने 31 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 47 रन की पारी खेली.

विपक्षी टीम के लिए देवेंद्र सिंह बोरा ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि अभय नेगी ने 2 विकेट अपने नाम किए. इसके जवाब में उत्तराखंड की टीम 43.4 ओवरों में 202 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए सौरभ रावत ने 69 गेंदों में 56 रन की पारी खेली, जबकि युवराज चौधरी ने 32 रन बनाए। इनके अलावा, मयंक मिश्रा ने 31 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

विपक्षी खेमे से राजवर्धन हंगरगेकर और सत्यजीत ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि रामकृष्ण घोष और सिद्धेश वीर ने 2 विकेट निकाले. महाराष्ट्र 4 में से 2 मुकाबले गंवाकर ग्रुप सी की प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है, जबकि उत्तराखंड ने 4 में से 3 मुकाबले गंवाए हैं. यह टीम सातवें पायदान पर मौजूद है. इस ग्रुप में मुंबई की टीम शुरुआती 4 मुकाबले जीतकर शीर्ष पर मौजूद है. पंजाब की टीम ने 4 में से 3 मैच अपने नाम किए हैं. पंजाब दूसरे पायदान पर है.

