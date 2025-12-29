लड़कों के बीच भाई की जर्सी में उतरीं ये क्रिकेटर, जीता बेस्ट प्लेयर अवॉर्ड– कपिल शर्मा शो में खोला राज

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज शेफाली वर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने निडर खेल और आक्रामक बल्लेबाजी से दुनिया भर का ध्यान खींचा है. मैदान पर छक्के-चौके लगाने वाली शेफाली की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि संघर्ष, हिम्मत और परिवार के भरोसे की मिसाल भी है. हरियाणा के एक साधारण परिवार से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक का सफर तय करना आसान नहीं था, लेकिन शेफाली ने हर चुनौती को मुस्कुराते हुए पार किया. यही वजह है कि आज वो नई पीढ़ी की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.

जब लड़का बनकर मैदान में उतरी थीं शेफाली

शेफाली वर्मा की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा ऐसा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. एक इंटरव्यू में शेफाली ने बताया था कि वो एक बार लड़कों के टूर्नामेंट में लड़का बनकर खेलने उतर गई थीं. दरअसल, उनके भाई को एक टूर्नामेंट खेलना था, लेकिन बीमार होने की वजह से वो नहीं जा पाए. तब शेफाली ने अपने पिता से कहा कि वो उसकी जगह खेलेंगी. शुरुआत में पापा को डर था कि लड़कों के साथ खेलने में चोट न लग जाए, लेकिन आखिरकार वह मान गए. शेफाली ने अपने भाई के नाम की टी-शर्ट पहनी और मैदान में उतर गईं. सबसे मजेदार बात ये रही कि किसी को शक तक नहीं हुआ कि वो लड़की हैं. उस टूर्नामेंट में शेफाली ने शानदार प्रदर्शन किया और ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी बनीं. यहीं से उनके क्रिकेट सफर ने नई रफ्तार पकड़ ली.

कपिल शर्मा शो तक पहुंची क्रिकेट क्वीन

हर प्लेयर की तरह शेफाली का सफर भी आसान नहीं रहा है. हरियाणा के आम परिवार में जन्मी शेफाली का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था. लेकिन उनके पापा ने उनके इस सफर में उनका बहुत साथ दिया. आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद शेफाली कौन बनेगा करोड़पति 17 और कपिल शर्मा शो सीजन 4 में भी नजर आ चुकी हैं. शोज में शेफाली ने अपनी लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से भी शेयर किए. वैसे आपको बता दें कि कपिल शर्मा का सीजन 4 हाल ही में रिलीज हुआ है जिसमें पहली गेस्ट प्रियंका चोपड़ा रही हैं और दूसरे एपिसोड में महिला क्रिकेट टीम की क्वीन्स नजर आईं.

कपिल शर्मा शो में धमाल जारी

नेटफ्लिक्स पर चल रहे द कपिल शर्मा शो के नए सीजन को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अभी तक इस सीजन के दो एपिसोड रिलीज हो चुके हैं. पहले एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा नजर आई थीं, जबकि दूसरे एपिसोड में इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शो की शान बनीं. आने वाले हफ्तों में इस सीजन के और नए एपिसोड्स स्ट्रीम होने वाले हैं, जिनमें बड़े सेलेब्स और खास मेहमान दिखाई देंगे.