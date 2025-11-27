विज्ञापन
WPL 2026 Auction UP Warriors: किरण नवगिरे ने हाल ही में उन्होंने विमेंस T20 ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए 34 गेंदों में तेज़ शतक लगाकर सबसे तेज़ विमेंस T20 सेंचुरी बनाई.

UP वॉरियर्स ने RTM का इस्तेमाल कर मचाया धमाल, सबसे तेज T20 सेंचुरी बनाने वाली खिलाड़ी की कराई वापसी
WPL 2026 Auction UP Warriors: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के ऑक्शन में जोरदार बोलियां लगीं, क्योंकि कई भारतीय परफॉर्मर और उभरते सितारों ने अलग-अलग फ्रेंचाइजी से अच्छी डील हासिल कीं. किरण नवगिरे को UP वॉरियर्स ने 60 लाख रुपये में वापस खरीदा, जब फ्रेंचाइजी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपने राइट टू मैच (RTM) कार्ड का इस्तेमाल किया. नवगिरे ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, हाल ही में उन्होंने विमेंस T20 ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए 34 गेंदों में तेज़ शतक लगाकर सबसे तेज़ विमेंस T20 सेंचुरी बनाई. उनकी पावर-हिटिंग रेप्युटेशन ने उन्हें उस दिन की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पिक्स में से एक बना दिया.

दिल्ली कैपिटल्स ने दो खास साइनिंग के साथ अपनी कोर टीम को मज़बूत किया. उन्होंने भारत के उभरते पेस स्टार श्री चरणी को 1.30 करोड़ रुपये में वापस खरीदा. चरानी विमेंस वर्ल्ड कप में इंडिया की सबसे अच्छी प्लेयर्स में से एक बनकर उभरीं. उन्होंने 9 मैचों में 27.64 की एवरेज से 14 विकेट लिए और सीनियर प्रो दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त जोड़ी बनाई. वह सबसे छोटे फॉर्मेट में भी उतनी ही शानदार रही हैं, उन्होंने पांच T20I में 14.80 की शानदार एवरेज से 10 विकेट लिए हैं, जिसमें एक चार विकेट हॉल भी शामिल है.

DC ने इंडिया की ऑफ-स्पिनर स्नेह राणा को 50 लाख रुपये में लेकर टीम को और मज़बूत बनाया. राणा, जो इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थीं, 29 T20I में 24.41 की एवरेज से 24 विकेट लेकर कीमती कंट्रोल और एक्सपीरियंस लेकर आई हैं, जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 3/9 रहा है.

गुजरात जायंट्स ने अपने RTM कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल करके भारती फुलमाली को 70 लाख रुपये में खरीदा, लेकिन मुंबई इंडियंस ने उनकी दिलचस्पी नहीं दिखाई. फुलमाली, जिन्होंने दो T20I में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और 23 रन बनाए हैं, उन्हें मिडिल-ऑर्डर का एक अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राधा यादव को 65 लाख रुपये में साइन करके अपनी बॉलिंग को मज़बूत किया. लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थीं, अपने साथ मज़बूत T20I स्किल्स लेकर आई हैं. उन्होंने 89 मैचों में 19.09 की औसत से 103 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार चार विकेट लेना भी शामिल है. उनका अनुभव और विकेट लेने की काबिलियत RCB के स्पिन अटैक को काफ़ी मज़बूती देती है.

इस बीच, RCB की पूर्व खिलाड़ी एस मेघना, जो उनकी 2024-25 की टाइटल जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं, उन्हें कोई नहीं खरीद पाया. मेघना ने भारत के लिए तीन ODI मैचों में एक फिफ्टी सहित 114 रन बनाए हैं, और 17 T20I मैचों में 18.42 की औसत से एक हाफ सेंचुरी के साथ 258 रन बनाए हैं. अपने इंटरनेशनल अनुभव के बावजूद, इस बार वह बोली लगाने में नाकाम रहीं.

