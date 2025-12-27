विज्ञापन
U19 World Cup: अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, आयुष म्हात्रे कप्तान, जानें किसे मिली जगह

Under-19 India Team: विश्व कप टीम के लिए ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं, जो हाल ही में जूनियर एशिया कप में खेले थे

under-19 World Cup 2026: आयुष म्हात्रे टीम की कप्तानी करेंगे
अगले साल जिंबाब्वे में होने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय जूनियर टीम का ऐलान कर दिया गया है. हाल ही तक टीम इंडिया की कमान संभालने वाले आयुष म्हात्रे मेगा इवेंट में जूनियर टीम की कमान संभालेंगे. इसके अलावा जूनियर चयन समिति ने विश्व कप से ठीक पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भी टीम घोषित की गई. इस टीम की कमान आतिशी  वैभव सूर्यवंशी को सौंपी गई है क्योंकि आयुष म्हात्रे फिलहाल चोटिल हैं. आयुष के अलावा विहान मल्होत्रा भी चोटिल हैं. और ये दोनों ही खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका दौरे में  तीन वनडे मैचोें की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. 

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे सीरीज के लिए टीम:

1.वैभव सूर्यवंशी (कप्तान) 2. एरॉन जॉर्ज (उप-कप्तान) 3. वेदांत त्रिवेदी  4. अभिज्ञान कुंडु  (विकेटकीपर) 5. हरवंश सिंह  (विकेटकीपर) 6. आर. एस. अंबरीश 7. कनिष्क चौहान 8. खिलान ए. पटेल 9. मोहम्मद एनान 10. हेनिल पटेल 11. डी. दीपेश 12. किश कुमार सिंह 13. उधव मोहन 14. युवराज गोहिल 15. राहुल कुमार

नोट: आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा चोटिल हैं. और इसके कारण ये दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए 3 मैचों की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.ये दोनों ही खिलाड़ी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिपोर्ट करेंगे. ये दोनों ही बाद में विश्व टीम से जुड़ेंगे.
 

विश्व कप के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: 

1. आयुष म्हात्रे (कप्तान) 2. विहान मल्होत्रा (उप-कप्तान) 3. वैभव सूर्यवंशी 4. एरॉन जॉर्ज 5. वेदांत त्रिवेदी 6. अभिज्ञान कुंडु (विकेटकीपर) 7. हरवंश सिंह (विकेटकीपर) 8. आर.एस. अंबरीश 9. कनिष्क चौहान 10. खिलान ए. पटेल 11. मोहम्मद ऐनाम 12. हेनिल पटेल 13. डी. दीपेश 14. किशन कुमार सिंह 15. उधव मोहन

