पहले मामूली कहासुनी फिर मैच के दौरान विवाद में चलीं गोलियां, क्रिकेट का मैदान बना युद्धक्षेत्र

पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल के कुल्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बराकर इलाके में एक स्थानीय क्रिकेट मैच को लेकर दो स्थानीय क्लबों के बीच झड़प हुई, जिसमें कथित तौर पर गोलीबारी भी शामिल है. पुलिस ने बताया कि झड़प के दौरान बराकर पुलिस चौकी के सामने कथित तौर पर गोलियां चलाई गईं, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

स्थानीय लोगों का दावा है कि गोलियां हवा में चलाई गईं. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से दो खाली कारतूस बरामद किए गए हैं. सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस पर कथित तौर पर पत्थर और ईंटें फेंकी गईं, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार, घटना रविवार को शुरू हुई जब दो स्थानीय मोहल्लों के युवक बराकर पुलिस चौकी के पास एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे. खबरों के मुताबिक, इस दौरान किसी बात पर हुई मामूली कहासुनी के बाद तनाव बढ़ गया. स्थानीय प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जिसके बाद बातचीत के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई.

हालांकि, सोमवार सुबह स्थिति कथित तौर पर फिर से बिगड़ गई और इलाका युद्धक्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां ईंटें एक-दूसरे पर फेंकी गईं और गोलियां भी चलाई गईं. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. खबरों के अनुसार, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने और गोली चलाने वाले का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्त कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. हमारे कुछ अधिकारी घायल हुए हैं.