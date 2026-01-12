बेटी के बर्थडे पर कहां गायब थे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ने पोस्ट कर बताई मां की जिम्मेदारी

11 जनवरी को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका का पांचवां बर्थडे था. इस मौके पर पापा विराट अपनी प्रिंसेस के पास नहीं थे क्योंकि वह भारत को मैच जिताने और न्यूजीलैंड को हराने के लिए मैदान में उतरे हुए थे. बेटी के बर्थडे पर विराट ने अपनी धुंआधार पारी से ना केवल देश को जीत का तोहफा दिया बल्कि खुद के लिए एक दो नहीं पूरे पांच महारिकॉर्ड बनाए. जीत की बात करें तो भारत ने विराट कोहली (93 रन) और कप्तान शुभमन गिल (56 रन) की हाफ सेंचुरी और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 118 रन की पार्टनरशिप से रविवार को न्यूजीलैंड को शुरुआती वनडे मुकाबले में एक ओवर रहते 4 विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की.

इस जीत में कोहली की 93 रन की पारी अहम रही. विराट कोहली को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. विराट की 93 रन की पारी मैच जिताने के अलावा कुछ रिकॉर्ड्स भी विराट के नाम कर गई.

कोहली के 5 महारिकॉर्ड

1- न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत में भारत के लिए सबसे ज्यादा ODI रन' बनाने के लिए बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं.

2- विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

3- न्यूजीलैंड के खिलाफ 3000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले दूसरे एशियाई बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली.

4- विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

5- विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर 100, 50+ स्कोर' पूरा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं.

अनुष्का ने बेटी के बर्थडे पर की थी ये पोस्ट

अनुष्का ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, मदरहुड को खुद को बदलने दो और अपने नए वर्जन की जिम्मेदारियां लो. अपनी पुरानी जिंदगी को रखने के आइडिया के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करें और अपने बेबी को साथ लेकर चलें. यह एक तरफा सच है. किसी ने इसकी कीमत नहीं बताई. थकी आंखें और पूरी दिल. हमारी जरूरतें नहीं खो रहीं. वह दोबारा अरेंज हो रही हैं.