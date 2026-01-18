IAS Transfer MP: मध्यप्रदेश शासन ने 18 जनवरी 2026 को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की. 26 IAS अधिकारियों के तबादले और अतिरिक्त प्रभार में बदलाव के आदेश जारी किए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न विभागों में सचिव, प्रमुख सचिव और आयुक्त स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं.
दिलीप कुमार यादव बने एमडी
रविवार शाम को जारी हुई 26 IAS अफसरों की सूची में सबसे चर्चित नाम आईएएस दिलीप कुमार यादव है. दिलीप कुमार यादव को इंदौर दूषित पानी कांड में नगर निगम आयुक्त पद से हटाया गया था. अब 16 दिन बाद उनको मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक (एमडी) प्रमोशन दिया गया है.
इन IAS अधिकारियों के तबादले व अतिरिक्त प्रभार में बदलाव
शिवशेखर शुक्ला – अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
उमाकांत उमराव – प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग
शोभित जैन – प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग
जॉन किंग्सली ए. आर. – सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
(साथ ही नर्मदा घाटी विकास, जल संसाधन विभाग एवं पुनर्वास संचालक का अतिरिक्त प्रभार)
श्रीमन शुक्ल – आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
स्वतंत्र कुमार सिंह – सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग
विशेष गढ़पाले – प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर
(ऊर्जा विभाग एवं विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त प्रभार)
आलोक कुमार सिंह – सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग
धनराजू एस – आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल
अनय द्विवेदी – आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर
तरूण राठी – आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
अनुराग चौधरी – प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल
(पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार)
नेहा मारव्या सिंह – अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग
गौतम सिंह – आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
वीरेन्द्र कुमार – अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर संभाग
निधि निवेदिता – आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश
(साथ ही महिला वित्त एवं विकास निगम का प्रभार)
डॉ. फटिंग राहुल हरिदास – संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश
(साथ ही राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी के संचालक)
राजेश कुमार ओगरे – अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग
ऋषि गर्ग – प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल
मनीषा सेंतिया – अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
दिलीप कुमार यादव – प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल
बुद्धेश कुमार वैद्य – सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
(विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति का अतिरिक्त प्रभार)
दिलीप कुमार कापसे – उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
मलिका निगम नागर – अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल
दिशा प्रणय नागवंशी – उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
वंदना शर्मा – सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल
