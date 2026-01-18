विज्ञापन
विशेष लिंक

भयंकर कोहरे की चपेट में दिल्ली-NCR, आने वाले दिनों में भी बढ़ेगी दिक्कत, आज यहां हो सकती है बारिश-बर्फबारी

Fog in Delhi-NCR: मौसम विभाग की भविष्‍यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है. आईएमडी ने पहले ही अनुमान जताया था कि राजधानी और इससे सटे इलाकों में घना कोहरा छा सकता है. विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में आगामी 4-5 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

Read Time: 3 mins
Share
भयंकर कोहरे की चपेट में दिल्ली-NCR, आने वाले दिनों में भी बढ़ेगी दिक्कत, आज यहां हो सकती है बारिश-बर्फबारी
  • दिल्ली और नोएडा में सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से यातायात की गति धीमी हो गई है.
  • मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों तक उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा बना रहेगा.
  • IMD ने बताया है कि उत्तर-पश्चिम भारत में अगले एक सप्ताह तक शीतलहर की संभावना नहीं है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

Fog in Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह ज्‍यादातर इलाकों में बेहद घना कोहरा छाया है. कई जगहों पर आलम ये है कि कुछ दूरी तक देखना तक संभव नहीं है. बेहद सुबह दिल्‍ली और नोएडा में सुबह-सुबह विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जिसका सबसे ज्‍यादा असर यातायात पर पड़ा है. दिल्‍ली और नोएडा के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई. उधर, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले चार-पांच दिनों तक उत्तर भारत के लोगों को घने कोहरे से राहत नहीं मिलेगी.  

घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग की भविष्‍यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है. आईएमडी ने पहले ही अनुमान जताया था कि राजधानी और इससे सटे इलाकों में घना कोहरा छा सकता है. दिल्‍ली-एनसीआर के कई इलाकों में आज छाए भीषण कोहरे के विजिबिलिटी काफी कम रह गई है, जिसके कारण वाहन रेंग-रेंगकर चल रहे हैं और वाहन चालकों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली में सर्दी ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, पालम में कल सबसे कम तापमान दर्ज

अगले 4-5 दिनों तक कोहरे की संभावना 

  • मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में आने वाले चार से पांच दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार सहित कई इलाके शामिल हैं.
  • आज दिल्‍ली-एनसीआर के साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अलग-अलग इलाकों में सुबह और रात के वक्‍त घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है.
  • 22 जनवरी तक पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में अलग-अलग इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है. 
  • इसके साथ ही कल तक उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बेहद घना और 20 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है. 
  • इसके साथ ही कल तक जम्‍मू डिवीजन और उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में, 23 जनवरी तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, बिहार में 21 जनवरी तक और आज असम-मेघालय में सुबह और रात के वक्‍त कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है. 

शीत लहर से मिलेगी राहत 

हालांकि उत्तर-पश्चिमी भारत में कोहरे और ठंड के बावजूद IMD ने राहत की भी एक खबर दी है. विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले एक सप्ताह तक शीतलहर चलने की संभावना नहीं है. इससे लोगों को कड़कड़ाती ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि आज पूर्वी मध्‍य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में शीत लहर की स्थिति रहने की काफी संभावना है.

ये भी पढ़ें: बादल छाएंगे, बारिश के आसार... ठंड, कोहरे के बीच दिल्ली NCR में बदलने वाला है मौसम, जानें 1 हफ्ते का वेदर अपडेट

उत्तराखंड में हो सकती है बारिश-बर्फबारी

उधर, मौसम विभाग का अनुमान है कि जम्‍मू-कश्‍मीर और हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी तक कुछ स्‍थानों पर छिटपुट से लेकर कहीं-कहीं बारिश या बर्फबारी हो सकती है. वहीं आज उत्तराखंड में आज हल्‍की या मध्‍यम बारिश से कहीं-कहीं छिटपुट बर्फबारी भी हो सकती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weather Update, IMD Alert, Delhi-NCR Fog
Get App for Better Experience
Install Now