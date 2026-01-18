IND vs NZ, 3rd ODI: विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंदौर में 85वें शतक के साथ तोड़ा सहवाग-रिकी पोंटिंग का महारिकॉर्ड

Virat Kohli World Record Most ODI Century vs NZ in 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक एकदिवसीय (ODI) मुकाबले में भारतीय रन मशीन विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है. इस मैच में शतक जड़कर कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. हालांकि, उनकी यह ऐतिहासिक पारी भारत को जीत नहीं दिला सकी और न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली.

विराट कोहली का न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 338 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए, विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन किया और अपने करियर का 85वां अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया. उन्होंने 108 गेंदों में कुल 124 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. इस शतक के साथ ही, विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 7 शतक पूरे कर लिए हैं. उन्होंने भारत के वीरेंद्र सहवाग और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के 6-6 शतकों के महारिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

सहवाग और पोंटिंग के नाम था ये खास रिकॉर्ड

रिकॉर्ड बुक की बात करें तो, वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 मैचों की 23 पारियों में कुल 1157 रन बनाए थे, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 130 रन रहा. इस दौरान उनका औसत 52.59 और स्ट्राइक रेट 103.95 का रहा, जिसमें 6 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग ने 51 मैचों की 50 पारियों में 1971 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 141 रन था, जबकि उनका औसत 45.83 और स्ट्राइक रेट 81.71 का रहा. पोंटिंग के नाम भी 6 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज थे. अब कोहली इन दोनों दिग्गजों से आगे निकल गए हैं.

सीरीज में कोहली का प्रदर्शन

न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे सीरीज में कोहली के प्रदर्शन की बात करें, तो उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाज़ी की. पहले मैच में वह 93 रन बनाकर शतक से चूक गए थे, दूसरे मैच में उनके बल्ले से 23 रन आए, और आख़िरी वनडे में उन्होंने शतकीय पारी (124 रन) खेली.

भारत ने गंवाई वनडे सीरीज

मैच की बात करें तो, इंदौर का होल्कर स्टेडियम बल्लेबाज़ी के लिए स्वर्ग साबित हुआ, लेकिन विराट के शानदार शतक के बावजूद भारतीय टीम 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 41 रनों से पीछे रह गई. इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली.