चिली के कई शहरों को निगल गई जंगल से निकली आग, 19 की मौत के बाद इमरजेंसी की घोषणा- PHOTOS

Chile wildfires: चिली के जंगलों से शुरू यह आग फैलकर पास में मौजूद इलाकों को राख में बदल रही है और अबतक कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है.

Chile wildfires: चिली के जंगलों की आग शहरों में फैल गई है
  • दक्षिण अमेरिका के चिली में तेज हवाओं और गर्म मौसम के कारण लगी जंगल की आग ने व्यापक तबाही मचाई है
  • नुबल और बायोबियो क्षेत्रों में लगी आग से कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 हजार लोग विस्थापित हैं
  • चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर सेना की तैनाती की अनुमति दी है
दक्षिण अमेरिकी देश चिली में जंगल की आग ने तबाही मचा दी है, जिसके वजह से वहां इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी है. न्यूज एजेंसी एएफफी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया है कि अनियंत्रित जंगल की आग ने दक्षिणी चिली में समुदायों को तहस-नहस कर दिया, जंगल की यह आग फैलकर पास में मौजूद इलाकों को राख में बदल रही है और अबतक कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है.

चिली की राजधानी सैंटियागो से लगभग 500 किलोमीटर (300 मील) दक्षिण में नुबल और बायोबियो क्षेत्रों में तेज हवाओं और गर्म मौसम के कारण दो दिनों से लगी आग के कारण 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं.

पेन्को में 25 साल के एक छात्र मटियास सिड ने एएफपी को बताया, "सुबह 2:30 बजे, आग नियंत्रण से बाहर हो गई थी. आग का एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने नीचे के शहर के घरों को अपनी चपेट में ले लिया." उसने कहा, "हमें शर्ट अपनी पीठ पर रखकर निकलना पड़ा. अगर हम 20 मिनट और रुकते तो जलकर मर जाते."

घटना के बाद के वीडियो में जले हुए घरों और जले हुए पिकअप ट्रक, कार दिखाई दे रहे हैं. पूरा शहर खाली दिख रहा है. मेयर रोड्रिगो वेरा ने कहा कि क्षेत्र में जंगल की आग से अब तक ज्यादातर मौतें पेन्को में हुई हैं.

वहीं पड़ोस में बसा लिरक्वेन लगभग 20,000 की आबादी वाला एक छोटा बंदरगाह शहर है. यहां भी मंजर समान रूप से विनाशकारी था. यहां निवासियों ने बताया कि कैसे आग "सेकेंड में" बढ़ गई. 57 साल के एलेजांद्रो अरेडोंडो ने एएफपी को बताया, "कई निवासी आग से बच गए क्योंकि वे समुद्र तट की ओर भाग गए था. आग के सामने कुछ भी खड़ा नहीं बचा है."   

रविवार को रात होते ही लिरक्वेन शहर में सैनिक सड़कों पर गश्त कर रहे थे. कर्फ्यू के बावजूद, फ्लैशलाइट से लैस कुछ निवासी मलबा हटाने या आग बुझाने का काम करते रहे.

चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने नुबल और बायोबियो में आपातकाल (इमरजेंसी) की घोषणा कर दी है. यह आदेश आग से मदद के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती की अनुमति देता है. राष्ट्रपति ने खुद आग रोकने के प्रयासों की निगरानी के लिए बुरी तरह प्रभावित कॉन्सेप्सियन शहर की यात्रा की. बोरिक ने सबसे अधिक प्रभावित शहरों में रात के समय कर्फ्यू की घोषणा करते हुए चेतावनी दी, "स्थितियां बहुत कठिन हैं."

वह जंगल की आग के बारे में जानकारी साझा करने के लिए सोमवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट से मिलने का वादा करते हुए शाम को सैंटियागो लौट आए.

