2 ट्रेन, एक गलत टर्न और 39 मौतें... स्पेन में कैसे हुआ भयावह ट्रेन हादसा? चश्मदीदों ने सबकुछ बताया

- दक्षिणी स्पेन के कोर्डोबा के पास हाई-स्पीड ट्रेन पटरी से उतरकर सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकराई
- इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई और दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं
- दुर्घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच में लगभग एक माह लग सकता है
यूरोपीय देश स्पेन में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. दक्षिणी स्पेन में रविवार को एक हाई-स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई, बगल वाले ट्रैक पर चली गई और उसकी टक्टर सामने से आ रही ट्रेन से हो गई. इस खतरनाक हादसे में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए. करीब 300 यात्रियों को लेकर मलागा से मैड्रिड जा रही ट्रेन का पिछला हिस्सा शाम 7:45 बजे कोर्डोबा के पास पटरी से उतर गया था. रेल ऑपरेटर आदिफ के अनुसार ट्रेन की टक्कर मैड्रिड से दक्षिणी स्पेनिश शहर ह्यूएलवा जा रही एक दूसरी ट्रेन से हो गई, जिसमें लगभग 200 यात्री मौजूद थे.
स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने मरने वालों की संख्या 21 बताया है. उन्होंने कहा कि बचाव दल ने सभी बचे लोगों को निकाल लिया है. हालांकि मंत्री ने कहा कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है.
क्यों हुआ यह हादसा?
स्पेन के परिवहन मंत्री ने कहा कि अभी दुर्घटना की वजह पता नहीं चल पाई है. उन्होंने इसे "वास्तव में अजीब" घटना कहा क्योंकि यह हादसा ट्रैक के एक समतल हिस्से पर हुआ है, जिसे मई में फिर से बनाया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि जो ट्रेन पटरी से उतरी वह चार साल से भी कम पुरानी थी. वह ट्रेन निजी कंपनी इरयो की थी, जबकि दूसरी ट्रेन, जो हादसे का शिकार हुई, स्पेन की सार्वजनिक ट्रेन कंपनी रेनफे की थी.
पुएंते के मुताबिक, पहली ट्रेन का पिछला हिस्सा पटरी से उतर गया और दूसरी ट्रेन से टकरा गया, जिससे उसकी पहली दो बोगियां पटरी से उतर गईं और चार मीटर (13 फुट) ढलान पर गिर गईं. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान रेनफे ट्रेन के अगले हिस्से को हुआ है. जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि दुर्घटना के कारण की जांच में कितना समय लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि इसमें एक महीना लग सकता है.
चश्मदीदों ने क्या बताया?
स्पेन के ब्रॉडकास्टर आरटीवीई के पत्रकार साल्वाडोर जिमेनेज भी हादसे में शामिल ट्रेनों में से एक में सवार थे. उन्होंने फोन पर नेटवर्क को बताया कि "एक क्षण ऐसा आया जब ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप आया हो और ट्रेन वास्तव में पटरी से उतर गई हो. उन्होंने कहा कि यात्रियों ने खिड़कियों को तोड़ने के लिए आपातकालीन हथौड़ों का इस्तेमाल किया, और कुछ गंभीर चोटों के बिना बाहर निकल गए.
ह्यूएलवा शहर जा रही दूसरी ट्रेन में सवार एक यात्री ने स्पेन के सरकारी टेलीविजन को बताया, "एक झटके के साथ ट्रेन पूरी तरह से रुक गई और सब कुछ अंधेरा हो गया". उसने बताया कि वह ट्रेन के आखिरी बोगी में सवार था, वहां भी लोग एक दूसरे के उफर गिर गए. उसने कहा, "मेरे पीछे मौजूद अटेंडेंट के सिर पर चोट लगी और खून बह रहा था. वहां बच्चे रो रहे थे... सौभाग्य से, मैं आखिरी बोगी में था. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जीवन का दूसरा मौका दिया गया है."
2013 में भी हुआ था हादसा
स्पेन के पास यूरोप में 3,100 किलोमीटर से अधिक ट्रैक के साथ सबसे बड़ा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क है. यहां ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से चलती हैं. यह नेटवर्क परिवहन का एक लोकप्रिय, प्रतिस्पर्धी कीमत वाला और सुरक्षित साधन है. इस सदी में स्पेन की सबसे भीषण ट्रेन दुर्घटना 2013 में हुई थी, जब देश के उत्तर-पश्चिम में एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने से 80 लोगों की मौत हो गई थी.
