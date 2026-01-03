केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान बाहर, अब कौन लेगा इस खिलाड़ी की जगह ? ये तीन गेंदबाज हैं कतार में

Top 3 Potential replacements for Mustafizur Rahman: भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने को कहा है. पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. उनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था. चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद केकेआर इस 30 वर्षीय गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था. बीसीसीआई ने कहा कि जरूरत पड़ने पर केकेआर को उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी का चयन करने की अनुमति होगी.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को पीटीआई को बताया

‘बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने को कहा है। जरूरत पड़ने पर वह उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी के चयन के लिए कह सकते हैं। अगर वह अनुरोध करते हैं तो बीसीसीआई उन्हें किसी अन्य खिलाड़ी को अपनी टीम से जोड़ने की अनुमति देगा''

लेकिन अब सवाल उठता है कि तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की जगह केकेआर के सामने क्या विकल्प हैं. क्या केकेआर रहमान की जगह की जगह किसी और तेज गेंदबाज को टीम में शामिल करने करने के बारे में सोचेंगे. अगर हां, तो केकेआर के सामने हैं ये 4 विकल्प.

अल्ज़ारी जोसेफ

वेस्टइंडीज का पावरहाउस एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है , यह देखते हुए कि फ्रेंचाइजी के पास चुनने के लिए लिमिटेड ऑप्शन हैंय जोसेफ वेस्ट इंडीज के लिए सभी फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए, जोसेफ ने CPL 2025 में छह पारियों में 4 विकेट लिए. इसके अलावा, उन्होंने PSL 2025 में भी खेला, जहाx उन्होंने आठ पारियों में 12 विकेट लिए. जोसेफ ने पाकिस्तान की कंडीशन में अच्छा प्रदर्शन किया है, जहाx अक्सर फ्लैट पिचें होती हैं, इसलिए उनके IPL में भी अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी संभावना है. जोसेफ IPL में खेल चुके हैं, आईपीएल 2024 में जोसेफ खेले थे और उन्होंने RCB के लिए 3 पारियों में सिर्फ एक विकेट लिया था.

झाई रिचर्डसन

झाई रिचर्डसन लंबे समय से चोटों से जूझ रहे हैं और हाल ही में लंबे समय बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापस आए हैं यह बाएं हाथ का सीमर रहमान का अच्छा रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है. और उन्होंने हाल ही में बॉक्सिंग डे टेस्ट में 2 विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की है. रिचर्डसन ने भी IPL 2024 खेला था, जिसमें वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे. हालांकि, उन्हें सिर्फ़ एक मैच खेलने का मौका मिला और वह कोई विकेट नहीं ले पा थे. लेकिन रिचर्डसन की काबिलियत को देखते हुए केकेआर उनसे संपर्क कर सकता है,

स्पेंसर जॉनसन

केकेआर स्पेंसर जॉनसन से संपर्क कर सकता है. स्पेंसर जॉनसन जिन्हें उन्होंने चोट की चिंताओं के कारण आईपीएल 2026 से पहले रिलीज़ कर दिया था. इस 30 साल के बाएं हाथ का तेज गेंदबाज ने IPL 2025 में केकेआर के लिए 4 मैच खेले थे, लेकिन और केवल एक विकेट लिया था. हालांकि, जॉनसन को ज़्यादातर फिटनेस की समस्याओं का सामना करना पड़ा और वह अभी भी चोटिल हैं, जिसकी वजह से वह BBL से बाहर हैं, फिर भी, जॉनसन IPL 2026 से पहले समय पर ठीक हो जाएंगे ऐसे में केकेआर उनसे संपर्क कर सकता है.

फजलहक फारूकी

अफगानिस्तान के फजलहक फारूकी भी एक शानदार विकल्प हो सकते हैं. बाएं हाथ के इस अफगान तेज गेंदबाज ने टी20 विश्व कप 2024 में 17 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था. फारूकी की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति और स्विंग है. इसे देखते हुए केकेआर उन्हें अपनी टीम में लाने की कोशिश अब तेज कर सकता है