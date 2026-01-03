विज्ञापन
बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर एक्शन में BCCI, KKR से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा

BCCI Asks KKR To Release Mustafizur Rahman: मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लेकर बीसीसीआई एक्शन मे है. बीसीसीआई ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने के लिए कहा है.

Read Time: 2 mins
Mustafizur Rahman को लेकर बीसीसीआई एक्शन में
  • भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करने का निर्देश दिया है
  • बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की हत्या के बाद सीमा पार भावनाओं में तनाव उत्पन्न हुआ था
  • बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आईपीएल 2026 में मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से बाहर करने की पुष्टि की है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

BCCI on Mustafizur Rahman: भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने को कहा है, बोर्ड सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने ANI को ये बात कंफर्म की है. बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की दुखद हत्या के बाद यह बहस भारतीय क्रिकेट जगत में चर्चा का मुख्य विषय बन गई थी  इस घटना से सीमा पार भावनाओं में तनाव पैदा कर दिया था. लेकिन अब यह बात सामने आई गई है कि बीसीसीआई ने केकेआर को बता दिया है कि वो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से बाहर कर दें. यानी अब मुस्तफ़िज़ुर रहमान आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे. 


BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा, "हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर फ्रेंचाइजी को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा  बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि "अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो BCCI उस रिप्लेसमेंट की इजाज़त देगा"

मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के बेहतरीन तेज गेंदबाज में से एक हैं और दुनियाभर की लीग में खेलते हैं. मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में 2016 से खेल रहे हैं. अब तक बांग्लादेश का यह खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के लिए खेल चुके हैं. मुस्तफिजुर रहमान ने आईपीएल में अबतक 60 मैचों में 65 विकेट लिए हैं. बता दें कि हाल ही में हुई IPL 2026 के ऑक्शन में KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत पर खरीदा था.

