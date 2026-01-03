सद्दाम, बगदादी और अब मादुरो... जानें क्या है डेल्टा फोर्स, जिसने वेनेजुएला में सुपर सीक्रेट मिशन पूरा किया

वेनेजुएला में आधी रात को जो हुआ, वो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता. पूरा देश जब गहरी नींद में था, अमेरिकी हेलीकॉप्टर सन्नाटे को चीरते हुए राजधानी काराकास में आते हैं, हमला करते हैं और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उठाकर ले जाते हैं. बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन को डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया. यह अमेरिकी सेना की वो 'घोस्ट यूनिट' है, जो हवा की तरह आती है और अपना काम पूरा करके गायब हो जाती है. 2019 में बगदादी को ढेर करना हो या फिर 2003 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को पकड़ना, इस डेल्टा फोर्स के हैरतअंगेज कारनामों की लंबी लिस्ट है.

क्या है डेल्टा फोर्स?

डेल्टा फोर्स को आधिकारिक तौर पर 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D) कहा जाता है. यह दुनिया की सबसे घातक और खुफिया सैन्य टुकड़ियों में से एक है. डेल्टा फोर्स का मुख्यालय नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में है.

इसकी स्थापना साल 1977 में कर्नल चार्ल्स बेकविथ ने की थी. वह ब्रिटिश स्पेशल फोर्स SAS के काम करने के तरीके से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अमेरिका के लिए भी वैसी ही एक यूनिट तैयार की.

यह यूनिट आम युद्ध नहीं लड़ती. इसका काम वहां शुरू होता है, जहां सामान्य सेना फेल हो जाती है. इसके मुख्य कामों में सबसे जोखिम भरे मिशन जैसे कि हाई-वैल्यू टारगेट या खूंखार आतंकियों को पकड़ना या खत्म करना, बंधकों को छुड़ाना और सुपर सीक्रेट मिशन को अंजाम देना शामिल है.

डेल्टा फोर्स के कमांडोज दूर से निशाना लगाने (स्नाइपिंग), छोटी जगहों में युद्ध करने (क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट), विस्फोटक और गुप्त तकनीकों में माहिर होते हैं. इन्हें रेल, जहाज, विमान या किसी भी जगह पर ऑपरेशन के लिए ट्रेंड किया जाता है.

डेल्टा फोर्स की 4 मुख्य स्क्वाड्रन

असॉल्ट स्क्वाड्रन : इनका काम सीधे हमला करना और टारगेट को पकड़ना होता है.

: इनका काम सीधे हमला करना और टारगेट को पकड़ना होता है. रेकी या स्नाइपर ट्रूप : ये खुफिया जानकारी जुटाते हैं और जरूरत पड़ने पर दूर से सटीक निशाना लगाते हैं.

: ये खुफिया जानकारी जुटाते हैं और जरूरत पड़ने पर दूर से सटीक निशाना लगाते हैं. एविएशन स्क्वाड्रन : ये यूनिट ऑपरेशन के दौरान आसमान से मदद और कमांडो लाने-ले जाने का काम करती है.

: ये यूनिट ऑपरेशन के दौरान आसमान से मदद और कमांडो लाने-ले जाने का काम करती है. कॉम्बैट सपोर्ट: इसमें मेडिकल, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं.

इतिहास के पन्नों में डेल्टा फोर्स के बड़े कारनामे

डेल्टा फोर्स अमेरिकी सेना की ऐसी यूनिट है, जिसके अधिकतर मिशन बेहद गोपनीय होते हैं. समय के साथ इसके कुछ चुनिंदा ऑपरेशन के बारे में ही जानकारियां सामने आई हैं.

2019 - अबू बकर अल बगदादी का खात्मा

एलीट डेल्टा फोर्स 2019 में यूएस आर्मी की उस टीम में शामिल थी, जिसने ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी को ढूंढकर मारा था. ट्रंप ने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी को खत्म करने का मिशन बताया था. ट्रंप ने कहा था कि बगदादी को कायर और कुत्ते की तरह मारा गया था. मौके पर DNA टेस्ट से उसकी पहचान की पुष्टि की गई थी.

2003 - सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी, इराक

डेल्टा फोर्स ने इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन को पकड़ने में भी अहम भूमिका निभाई थी. इराक युद्ध के दौरान डेल्टा फोर्स टास्क फोर्स 121 का हिस्सा रही थी. 13 दिसंबर 2003 को ऑपरेशन रेड डॉन के तहत उसने सद्दाम हुसैन को तिकरित के पास एक स्पाइडर होल (गड्ढे) से पकड़ा था. इसे इराक में अमेरिकी अभियान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बताया जाता है.

2001 - बिन लादेन की तलाश, अफगानिस्तान

अमेरिका पर 9/11 अटैक के बाद अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को पकड़ने या मारने के लिए डेल्टा फोर्स को अफगानिस्तान की तोरा बोरा गुफाओं में भेजा गया था. हालांकि उस वक्त लादेन पाकिस्तान भागने में कामयाब रहा था, लेकिन डेल्टा फोर्स ने गुफाओं के अंदर घुसकर अल-कायदा के नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया था.

1993 - ऑपरेशन गोथिक सर्पेंट, सोमालिया

यह वही मिशन है, जिसके ऊपर मशहूर फिल्म 'ब्लैक हॉक डाउन' बनी है. मोगादिशू में सोमाली मिलिशिया के नेता मोहम्मद फराह ऐदीद के सहयोगियों को पकड़ने के लिए डेल्टा फोर्स और आर्मी रेंजर्स ने साहसिक अभियान चलाया था. भीषण लड़ाई और दो हेलीकॉप्टरों के गिरने के बावजूद, डेल्टा फोर्स ने बहुत बहादुरी दिखाई थी.

