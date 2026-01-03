विज्ञापन
'यह सनातनियों की जीत, खेल और कत्लेआम एक साथ नहीं होंगे', IPL में मुस्तफिजुर के बैन पर बोले संगीत सोम

बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के IPL से हटाने के फैसले पर भाजपा नेता संगीत सोम ने NDTV से बात करते हुए बीसीसीआई और भारत सरकार को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि भारत के सनातनियों की भावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. यह स्वागत के योग्य है. यह सैकड़ों करोड़ सनातनियों की जीत है.

'यह सनातनियों की जीत, खेल और कत्लेआम एक साथ नहीं होंगे', IPL में मुस्तफिजुर के बैन पर बोले संगीत सोम
भाजपा नेता संगीत सोम और बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान.
  • बांग्लादेश के तनावपूर्ण माहौल के बीच BCCI ने KKR से मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से रिलीज करने को कहा है.
  • बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता और विरोध के बीच बीसीसीआई पर दबाव बढ़ा था.
  • BJP नेता संगीत सोम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर की भागीदारी को देशद्रोह करार देते हुए शाहरुख खान का विरोध किया था.
Mustafizur Rahman in IPL 2026: भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने को कहा है. पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में KKR ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. उनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद KKR इस 30 वर्षीय गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था.

बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता के मद्देनजर बांग्लादेशी क्रिकेटर की भागीदारी को लेकर बीसीसीआई पर दबाव बढ़ता जा रहा था.

मुस्तफिजुर के कारण शाहरुख का हो रहा था विरोध

बांग्लादेश में हिंदूओं पर हो रहे हमले के बीच IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के कारण शाहरुख खान का विरोध किया जा रहा था. इस विरोध में भाजपा नेता संगीत सोम सबसे मुखर थे. संगीत सोम ने कहा था, ‘‘बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उन्हें उनके घरों से निर्वस्त्र अवस्था में निकाला जा रहा है और पीटा जा रहा है... वहां के खिलाड़ियों को खरीदना देशद्रोह है। शाहरुख खान जैसे लोग गद्दार हैं.''

मुस्तफिजुर के बैन पर संगीत सोम बोले- यह सनातनियों की जीत

अब जब BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से ड्रॉप करने का निर्देश दिया है. तब  संगीत सोम ने NDTV से बात करते हुए बीसीसीआई और भारत सरकार को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि भारत के सनातनियों की भावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. यह स्वागत के योग्य है. यह सैकड़ों करोड़ सनातनियों की जीत है. बीसीसीआई ने यह मैसेज भी दिया है कि आप कोई भी निर्णय ऐसे ही नहीं ले सकते हैं. 

शाहरुख को क्यों कहा गद्दार, संगीत सोम ने बताया

वहीं शाहरुख खान के विरोध पर संगीत सोम ने कहा कि यह केवल और केवल केकेआर का निर्णय था. बीसीसीआई की नॉलेज में आया तो देखिए कि बीसीसीआई ने उसे बैन किया है. पुल में बांग्लादेशी क्रिकेटर के होने की बात पर संगीत सोम ने कहा कि यह पुल पुराना बना हुआ था. नया नहीं था. इसलिए मैंने शाहरुख को गद्दार कहा था. मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि भारत सरकार और बीसीसीआई ने देश की भावनाओं का सम्मान  किया. 

संगीत सोम ने कहा- खेल और कत्लेआम एक साथ नहीं चलेंगे

संगीत सोम ने आगे कहा कि भारतवासी के सम्मान के खिलाफ कोई काम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. खेल और कत्लेआम एक साथ नहीं हो सकते. जबतक बांग्लादेश में हिंदूओं के साथ ठीक से व्यवहार नहीं होगा, जब तक हमारा विरोध जारी रहेगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार इसके लिए लगी है. जल्द ही बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए ठीक व्यवस्था की जाएगी.  

बीसीसीआई सचिव ने मुस्तफिजुर पर क्या कहा?

बीसीसीआई ने कहा कि जरूरत पड़ने पर केकेआर को उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी का चयन करने की अनुमति होगी. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को पीटीआई को बताया, ‘‘बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने को कहा है. जरूरत पड़ने पर वह उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी के चयन के लिए कह सकते हैं. अगर वह अनुरोध करते हैं तो बीसीसीआई उन्हें किसी अन्य खिलाड़ी को अपनी टीम से जोड़ने की अनुमति देगा.''

सैकिया से जब पूछा गया कि बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को ऐसा करने के लिए क्यों कहा है, तो उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में हुई घटनाओं के कारण.'' बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता के मद्देनजर बांग्लादेशी क्रिकेटर की भागीदारी को लेकर बीसीसीआई पर दबाव बढ़ता जा रहा था.

