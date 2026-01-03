विज्ञापन
आईपीएल के मिनी निलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. उनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था. चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद केकेआर इस 30 वर्षीय गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था.

IPL से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर की छुट्टी, रामभद्राचार्य से देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा, जानिए

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत में लगातार रोष देखने को मिल रहा है. इस बीच बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिज़ुर रहमान को रिलीज करने के लिए BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से कहा है. इस फैसले पर धार्मिक नेताओं और संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मैं BCCI का धन्यवाद करता हूं. बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे में उस देश का खिलाड़ी IPL खेले, यह स्वीकार्य नहीं है. KKR ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, यह दुखद है कि वे हिंदुओं के साथ नहीं खड़े.

रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा

इस मसले पर जगदगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी BCCI के फैसले का समर्थन किया. इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और उनकी पत्नी पर निशाना साधा. BCCI के बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से रिलीज करने के फैसले पर रामभद्राचार्य ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है.शाहरुख खान कब देश का हितैषी रहा है? उसकी पत्नी कहती है कि देश में दम घुटता है.

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्या कहा

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने BCCI के फैसले का स्वागत किया, लेकिन शाहरुख खान का बचाव किया. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान गद्दार नहीं है, बल्कि वफादार है. मशहूर शख्सियत है. BCCI ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अच्छा फैसला लिया. मौलाना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भारत का मुसलमान भी चिंतित है और भारत सरकार से मांग की कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं.

