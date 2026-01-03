पाकिस्तान के खिलाड़ियों को IPL से क्यों किया गया था बैन? अब बांग्लादेश का खिलाड़ी हुआ बाहर

IPL दुनिया की सबसे पॉपुलर टी20 लीग है. जहां हर देश के क्रिकेटर खेलने का सपना देखते हैं. लेकिन कई बार क्रिकेट से बाहर की परिस्थितियां खिलाड़ियों के करियर को प्रभावित कर देती हैं. पाकिस्तान के खिलाड़ियों के IPL से बाहर होने का मामला पहले ही चर्चा में रहा है. अब इसी कड़ी में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज किए जाने का फैसला सामने आया है. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी पहले ही आईपीएल से बैन किए गए हैं. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन की वजह क्या थी और अब मुस्ताफिजुर को क्यों बाहर किया गया.

पाकिस्तान के खिलाड़ियों को IPL से क्यों किया गया था बाहर?

IPL के पहले सीजन 2008 में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेले थे और शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उसी साल मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत–पाक रिश्तों में तनाव काफी बढ़ गया. सुरक्षा और कूटनीतिक हालात को देखते हुए बीसीसीआई और फ्रेंचाइजियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन नहीं करने का फैसला लिया. इसे आधिकारिक स्थायी बैन भले न कहा गया हो, लेकिन तब से अब तक कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL में नहीं खेल पाया.

बिना IPL खेले 9 करोड़ रुपये घर ले जाएंगे मुस्तफिजुर रहमान? जानें शाहरुख की टीम को कितना होगा नुकसान

सुरक्षा और राजनीतिक कारण बने बड़ी वजह

भारत–पाक रिश्तों में लगातार तनाव, वीजा संबंधी दिक्कतें और सिक्योरिटी क्राइसिस इस फैसले के मेन कारण रहे. बीसीसीआई का साफ कहना रहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और टूर्नामेंट का स्थिर माहौल प्रायोरिटी पर है.

अब बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को क्यों किया गया रिलीज?

बांग्लादेश में हाल की घटनाओं में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और राजनीतिक प्रेशर के चलते BCCI ने केकेआर से अपने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा है. BCCI ने ये भी कहा है कि अगर केकेआर टीम इसका कोई विकल्प मांगती है तो उसे परमिशन मिल जाएगी.

मुस्तफिजुर के लिए कई टीमें थीं तैयार

बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म पेसर मुस्ताफिजुर रहमान की नीलामी के दौरान 16 दिसंबर को कई टीमों ने उन्हें लेने में दिलचस्पी दिखाई. शुरुआत में कई फ्रेंचाइजियां बोली की दौड़ में थीं. लेकिन अंत में मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच सिमट गया. 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस वाले 30 वर्षीय मुस्तफिजुर को आखिरकार केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा. और, इसी के साथ वे IPL इतिहास में बांग्लादेश के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए.