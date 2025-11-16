विज्ञापन
विशेष लिंक

'देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर', टेम्बा बावुमा ने बतौर कप्तान टेस्ट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे तेज किया यह कारनामा

Temba Bavuma record, IND vs SA 1st Test: टेम्बा बावुमा ने कप्तान के तौर पर साउथ अफ्रीका को पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाया फिर अब भारत में आकर कोलकाता टेस्ट मैच में भारत को हराने में अहम भूमिका निभाई.

Read Time: 3 mins
Share
'देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर', टेम्बा बावुमा ने बतौर कप्तान टेस्ट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे तेज किया यह कारनामा
IND vs SA 1st Test, Temba Bavuma record
  • टेम्बा बावुमा ने कप्तान के रूप में सबसे तेज दस टेस्ट मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है
  • उन्होंने भारत के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में महत्वपूर्ण नाबाद 55 रन बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई
  • साउथ अफ्रीका ने भारत को ईडन गार्डन्स में 30 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में बढ़त बनाई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Temba Bavuma record, IND vs SA 1st Test: 'देखन में छोटे लगत घाव करे गंभीर', ये कहावत आज एक बार फिर सही साबित हो गई. साउथ अफ्रींका के कप्तान टेम्बा बावुमा का कद लंबाई में भले ही कम हो लेकिन विरोधी टीम को दर्द देने में सबसे आगे हैं. टेम्बा बावुमा ने कप्तान के तौर पर साउथ अफ्रीका को पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाया फिर अब भारत में आकर कोलकाता टेस्ट मैच में भारत को हराने में अहम भूमिका निभाई. पहले तो बावुमा ने साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी मे अहम 55 रन की नाबाद पारी खेली मुश्किल पिच पर भारत को 124 रन का टारगेट देने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद  शानदार कप्तानी की और भारत को पहले टेस्ट मैच में हरा दिया. कप्तान के तौर पर बावुमा का टेस्ट में यह 10वीं जीत है. इस जीत के साथ ही Temba Bavuma ने एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड कप्तान के तौर पर बना दिया. 

टेम्बा बावुमा ने रचा इतिहास

टेम्बा बावुमा बतौर कप्तान टेस्ट में सबसे तेज 10 मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंन बेन स्टोक्स के कप्तान को तोड़ दिया. बेन स्टोक्स ने कप्तान के तौर पर 10 टेस्ट मैच 12 मैच खेलकर हासिल किए थे. वहीं, रिकी पोंटिंग को बतौर कप्तान 10 मैचों में जीत उनके कप्तान के तौर पर 13वें मैच में मिली थी. 

टेस्ट इतिहास में कप्तान के तौर पर सबसे तेज़ 10 जीत

11 मैच: टेम्बा बावुमा
12 मैच: बेन स्टोक्स
12 मैच: लिंडसे हैसेट 
13 मैच: रिकी पोंटिंग
 14 मैच: बिल वुडफुल

30 रन से जीता साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए 'लो-स्कोरिंग' टेस्ट मैच को 30 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ मेहमान टीम ने दो मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा.  भारतीय टीम को दूसरी पारी में जीत के लिए महज 124 रन का टारगेट मिला था, लेकिन टीम इंडिया महज 93 रन ही बना सकी। कप्तान गिल गर्दन में चोट की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे. साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Temba Bavuma, India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now