IND vs SA: रोहित शर्मा ने एबी डिविलियर्स का महारिकॉर्ड किया चकनाचूर, विश्व क्रिकेट में लहराया परचम

Rohit Sharma Break Ab de Villiers International Runs Record: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में पहले 27 रन बनाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और उसके बाद अपनी पारी में 14 रन और जोड़ने के साथ ही एबी डिविलियर्स के इंटरनेशनल क्रिकेट में 20014 रन के रिकॉर्ड को पार कर उनके रिकॉर्ड को धवस्त कर दिया. इसके साथ ही रोहित शर्मा ने 54 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से अपने वनडे करियर का 61वां अर्धशतक जड़ दिया है.

एबी डिविलियर्स ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 420 मुकाबले में 47 शतक और 109 अर्धशतक लगाए हैं और कुल 20014 रन बनाये हैं, उनके करियर का बेस्ट स्कोर 278 रन रहा है.

रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल करियर में छूआ 20 हजार रन का आंकड़ा

रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27 रन बनाने के साथ ही अपने इंटरनेशनल करियर का 20000 रन पूरा कर लिया और ये मुकाम हासिल करने वाले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली के बाद चौथे भारतीय और दुनिया के 14वें बल्लेबाज बन गए हैं.

पुरुष अंतरराष्ट्रीय में 20000 से अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी

34357 - सचिन तेंदुलकर

27910 - विराट कोहली

24208 - राहुल द्रविड़

20000 - रोहित शर्मा