IND vs SA: मैच खत्म होते ही जसप्रीत बुमराह ने जीता दिल, 'बौना कंट्रोवर्सी' पर ऐसे लगाया विराम, टेम्बा बावुमा के रिएक्शन ने जीता

Jasprit Bumrah-Temba Bavuma: कोलकाता में साउथ अफ्रीका के भारत को हराने के तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह ने टेम्बा बावुमा के पास गए और कंधे पर 'बौना' विवाद को खत्म करने का काम किया है.

Jasprit Bumrah, Rishabh Pant Big Gesture For Temba Bavuma
  • जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट मैच के दौरान साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को बौना कहकर विवाद खड़ा किया था.
  • मैच खत्म होते ही बुमराह ने बावुमा से जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बातचीत कर विवाद को शांत करने का प्रयास किया.
  • सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में बुमराह और पंत, बावुमा से सौहार्दपूर्ण बातचीत करते नजर आए.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Jasprit Bumrah's Big Gesture For Temba Bavuma: टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट मैच के दौरान साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा पर बौना कहकर तंज कसा था जिसने काफी विवाद पैदा कर दिया था. ऐसा माना जा रहा था कि बुमराह ने जो कहा है वह  बावुमा के कद के बारे में ताना मारा गया है.इस विवाद ने काफी बवाल मचा दिया था. लेकिन बुमराह ने इस विवाद को मैच के खत्म होते ही समाप्त कर दिया. 

हुआ ये कि जैसे ही भारत को हार मिली वैसे ही बुमराह सीधे कप्तान टेम्बा बावुमा के पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बात करते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है. माना जा रहा है कि बुमराह ने बावुमा से बात करके इस विवाद को खत्म करने का काम किया है. वहीं, दूसरी ओर पंत भी बावुमा से बात करते हुए नजर आए हैं. ऐसा लग रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने बावुमा से बात करके इस 'बौना कंट्रोवर्सी' पर विराम लगा दिया है. 

 टेम्बा बावुमा के रिएक्शन ने जीता दिल

वहीं, जब बुमराह , बावुमा से बात कर रहे थे तो साउथ अफ्रीकी कप्तान ने जिस तरह से रिएक्ट किया उसे देखकर माना जा रहा है कि बावुमा भी इस विवाद को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं. दोनों क्रिकेटरों से बात करते हुए बावुमा बेहद ही संयम में नजर आए, साउथ अफ्रीकी कप्तान गर्मजोशी के साथ दोनों क्रिकेटरो ंसे बात करते हुए नजर आए. दोनों को देखकर समझा जा सकता है कि यह 'बौना कंट्रोवर्सी' खत्म हो चुका है. 

30 रन से जीता साउथ अफ्रीका

15 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने भारत को भारत में कोई टेस्ट मैच में हराया है. भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने 124 रन का टारगेट दिया था. भारतीय टीम दूसरी पारी में 93 रन बनाकर आउट हो गई. अफ्रीकी टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. 

