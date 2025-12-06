India vs South Africa LIVE Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी मैच विशाखापट्टनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है. इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज जीतने में सफल रहेगी. पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 17 रन से हराया था तो वहीं, दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हार का झेलनी पड़ी थी. भारत के 358 रन के स्कोर के बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया था. ऐसे में अब दूसरे वनडे में भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा. खासकर गेंदबाजों को मैच विनर की भूमिका में उतरना होगा. आजके मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी. इसपर भी नजर रहेगी. (LIVE SCORECARD)