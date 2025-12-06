India vs South Africa LIVE Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी मैच विशाखापट्टनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है. इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज जीतने में सफल रहेगी. पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 17 रन से हराया था तो वहीं, दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हार का झेलनी पड़ी थी. भारत के 358 रन के स्कोर के बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया था. ऐसे में अब दूसरे वनडे में भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा. खासकर गेंदबाजों को मैच विनर की भूमिका में उतरना होगा. आजके मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी. इसपर भी नजर रहेगी. (LIVE SCORECARD)
IND vs SA, 3rd ODI: कुछ देर में होगा टॉस
टॉस अब कुछ ही देर में होना वाला है. भारतीय टीम लगातार 20 दफा टॉस हार चुकी है. क्या इस बार किस्मत केएल राहुल के पलटेगी. यह देखवना दिलचस्प होगा. !
IND vs SA, 3rd ODI: विराट कोहली आज तीसरे ODI में दो बड़े माइलस्टोन तक पहुंच सकते हैं.
1. अगर कोहली 90 रन बनाते हैं, तो वह क्रिकेट इतिहास में 28,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सिर्फ़ तीसरे बैट्समैन बन जाएंगे.
2. अगर कोहली 107 रन बनाते हैं, तो वह कुमार संगकारा को पीछे छोड़ देंगे और क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.
India vs South Africa Live Score: श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के सिंहाचलम मंदिर पहुंचे गंभीर
गौतम गंभीर ने तीसरे वनडे से पहले श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के सिंहाचलम मंदिर के दर्शन किए
Gautam Gambhir visited shri laxmi Narasimha swamy's simhachalam temple ahead of 3rd odi pic.twitter.com/uRchkHukUH— cricmawa (@cricmawa) December 5, 2025
India vs South Africa Live Score: विशाखापट्टनम पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल
विशाखापट्टनम पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है. यानी भारतीय गेंदबाजों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा. इस मैदान पर भारत ने 10 में से 7 मैच जीते हैं.
India vs South Africa Live Score:विशाखापट्टनम की पिच क्या असर दिखाएगी
विशाखापट्टनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में अबतक कुल 10 मैच खेले गए हैं जिसमें 6 मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. तीन मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और एक मैच टाई रहा है.
India vs South Africa Live Score: प्लेइंग XI को लेकर ऐसा बन रहा समीकरण
भारत संभावित इलेवन - यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा
साउथ अफ्रीका संभावित प्लेइंग XI- क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, रुबिन हरमन/ रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन
IND vs SA Live Score: तीसरा वनडे आज
विशाखापट्टनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा. इस समय सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. भारत ने पहला वनडे जीता था तो वहीं दूसरा वनडे साउथ अफ्रीकी टीम ने जीता था. ऐसे में आज जो भी टीम मैच जीतेगी सीरीज जीतने में सफल रहेगी. भारतीय टीम पर आजके मैच में दवाब होगा. भारतीय टीम सीरीज हार से बचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देना चाहेगी.