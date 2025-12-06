विज्ञापन
गुजरात : जामनगर की रैली में AAP विधायक पर फेंका गया जूता, केजरीवाल ने कांग्रेस और BJP को घेरा

गुजरात में आप विधायक पर जूता फेंके जाने पर पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुजरात में AAP की बढ़ती लोकप्रियता ने BJP और Congress दोनों को हिला दिया है.

  • AAP की रैली में एक व्यक्ति ने विधायक गोपाल इटालिया पर अचानक जूता फेंक दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई
  • जूता फेंकने वाले को कार्यकर्ताओं ने पकड़कर जमकर पिटाई की, जिसे छुड़ाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी
  • इस घटना पर AAP पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा है
जामनगर:

आम आदमी पार्टी (AAP) की एक रैली के दौरान शनिवार को उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई, जब रैली में मौजूद दर्शकों में से एक व्यक्ति ने अचानक AAP विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंक दिया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जैसे ही जूता फेंका गया वैसे ही स्टेज से एक महिला उठी और उसने नीचे कूदकर बाकी कार्यकर्ताओं संग जूता फेंकने वाले को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की.

घटना का वीडियो भी आया सामने

इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें दिख रहा है कि जैसे ही आप विधायक पर जूता फेंका गया वहां तुरंत अफरा-तफरी मच गई. सारे कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया और फिर उसे काफी वक्त तक पीटते रहे, हालांकि पुलिसवाले बचाव करते नजर आए. लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी तो पुलिस को शख्स को छुड़ाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी.

केजरीवाल क्या बोले

AAP मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुजरात में AAP की बढ़ती लोकप्रियता ने BJP और Congress दोनों को हिला दिया है. हम BJP की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है… क्यों? जामनगर में हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक गोपाल इटालिया जी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया. ये हमला साफ़ बताता है कि गुजरात में BJP–Congress अब AAP के खिलाफ़ एकजुट होकर लड़ रही हैं.

लेकिन दोनों पार्टियां सुन लें, AAP के नेता न डरते हैं, न झुकते हैं. गुजरात की जनता अब AAP की तरफ़ जाते हुए बदलाव का मन बना चुकी है, और यही इन दोनों पार्टियों की घबराहट की वजह है.

