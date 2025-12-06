हर घर नल से जल... 15 करोड़ घरों को मिला पानी कनेक्शन, जल शक्ति मंत्री ने बताया कितना काम बाकी

देश के घर-घर में नलों के जरिए पीने का पानी पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह प्रयास कर रही है, इसकी झलक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने संसद में पेश की. मंत्री ने बताया कि देश में हर घर जल योजना के तहत 15 करोड़ से अधिक घरों को नल के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है.

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस की कुमारी शैलजा के पूरक प्रश्नों के जवाब में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत चार करोड़ और घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का काम चल रहा है.

लोकसभा में जल शक्ति मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन हर घर तक नल का पानी का उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण परियोजना है. इस योजना को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों को 90 फ़ीसदी धनराशि उपलब्ध कराती है.

जल परियोजनाओं से जुड़ी अन्य योजनाओं के बारे में कुछ सांसद सदस्यों के सवाल का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री ने बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में इसके लिये लगभग 38 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हर घर जल योजना के तहत शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास ही नल के पानी का कनेक्शन था. 2023-24 तक 11.38 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का सुविधा उपलब्ध कराई गई.

2024-25 में लगभग 94.41 लाख परिवारों और 2025-26 में (27 नवंबर) तक 18.31 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है. इसी तरह 27 नवंबर 2025 तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.75 करोड़ (81.3%) परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो चुकी है.