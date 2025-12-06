VIDEO: राष्ट्रपति भवन में अंगरक्षक से मिलाया हाथ... छा गया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये खास अंदाज



रूस के राष्ट्रपति पुतिन भले ही भारत से वापस मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उनकी बातें अब भी लोगों की जुबान पर हैं. हों भी क्यों न पुतिन का अंदाज ही कु ऐसा है कि उनकी बातें नहीं रुकतीं. पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया था. वहां पहुंचते ही पुतिन ने पूरी महफिल ही लूट ली. दरअसल कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. पुतिन के इस अंदाज की चर्चा हर तरफ हो रही है. सोशल मीडिया पर उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ हो रही है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही पुतिन की तारीफ?

व्लादिमीर पुतिन जैसे ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी खुद उनकी अगवानी करने बाहर पहुंचे थे. कार से उतरते ही पुतिन ने सबसे पहले वहां मौजूद राष्ट्रपति के अंगरक्षक से हाथ मिलाया. कुछ सेकेंड तक पुतिन से अंगरक्षक से गर्मजोशी से हाथ मिलाया उसके बाद वह राष्ट्रपति से मिले. पुतिन के इस जेस्चर की चर्चा हर तरफ हो रही है.

राष्ट्रपति भवन में पुतिन का खास जेस्चर

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पुतिन का ऐसा अंदाज दुनिया ने देखा है. मॉस्को में भी वह कई बार बहुत ही सहज तरीके से अंगरक्षकों के साथ बात करते दिखाई दे चुके हैं. लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर वहां इस तरह की उदारता दिखाना ही पुतिन को दुनिया के दूसरे नेताओं से अलग बनाता है. अगर ये कहा जाए कि यूं ही नहीं कोई पुतिन बन जाता है,तो गलत नहीं होगा.

इससे एक बात को साफ है कि पुतिन के मन में एक हर एक शख्स के लिए सम्मान का भाव है. वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते बल्कि समान समझते हैं.बता दें कि राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था. इस दौरान तीनों सेनाओं की संयुक्त टुकड़ियों ने रूसी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था.