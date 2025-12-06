इंडिगो ने देशभर के हवाई यात्रियों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. एयरलाइन ने सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी है. 2 दिसंबर से शुरू हुए इस संकट के बाद इंडिगो ने 1,800 से ज्‍यादा फ्लाइट्स कैंसिल की, जिसके चलते 2 लाख से ज्‍यादा यात्री परेशान हुए हैं. यात्रियों के सामने सबसे बड़ी दिक्‍कत ये है कि उन्‍हें दूसरी फ्लाइट नहीं मिल पा रही है और जो फ्लाइट्स एवलेबल हैं, उनका किराया आसमान छू रहा है. आज शनिवार, 6 दिसंबर और कल, 7 दिसंबर को फ्लाइट टिकट के दाम और ज्‍यादा बढ़े हुए दिख रहे हैं. कारण कि वीकेंड पर एयरलाइन कंपनियां ज्‍यादा उड़ानें तो ऑपरेट करती हैं, लेकिन किराया भी ज्‍यादा होता है.

ट्रैवल इंडस्‍ट्री से जुड़े एक अधिकारी ने PTI से बातचीत में कहा कि पायलट क्रू की कमी के चलते किराया 3 से 4 गुना महंगा हो गया है. उन्‍होंने कहा, 'स्थिति ऐसी है कि आप उड़ान बुक करते समय यह अनुमान नहीं लगा सकते कि टिकट की कीमत क्या होगी. यह सामान्य किराया सीमा से दो, तीन गुना या उससे भी अधिक हो सकती है. लास्‍ट मिनट में किराया आमतौर पर सामान्य औसत किराये से 2-3 गुना ज्‍यादा होते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, उसमें हमने फ्लाइट टिकट के दाम 6 गुना तक बढ़ते देखा है.

दिल्‍ली-बेंगलुरु, कोलकाता-मुंबई और मुंबई-भुवनेश्‍वर जैसे कई रूट्स में हवाई किराया 1 लाख रुपये के करीब पहुंच गया है, जो कि विदेश यात्रा की तुलना में भी महंगा है.

किस रूट में कितना बढ़ गया है किराया?

एयरलाइन कंपनियों की वेबसाइट के अनुसार, आज 6 दिसंबर, शनिवार को स्पाइसजेट की कोलकाता-मुंबई की एक तरफ की यात्रा के लिए 'इकॉनमी' कैटगरी के टिकट का दाम 90 हजार रुपये तक पहुंच गया. वहीं, एयर इंडिया की मुंबई-भुवनेश्वर टिकट 84,485 रुपये में एवलेबल है.

यात्रियों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि किस रूट में कौन-सी फ्लाइट्स एवलेबल हैं.

दिल्‍ली-मुंबई रूट का अपडेट

6 दिसंबर 2025 को प्रमुख भारतीय हवाई मार्गों पर किराये में सामान्य दिनों की तुलना में भारी उछाल देखा गया है. दिल्ली से मुंबई की सीधी उड़ानों का किराया टैक्‍स समेत प्रति व्यक्ति 27,760-49,880 रुपये तक जा रहा है. शनिवार को केवल एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट ही उड़ानें संचालित कर रही हैं, जबकि सामान्य दिनों में इस रूट पर एक तरफ़ा यात्रा का औसत किराया लगभग ₹6,000-₹6,200 होता है. इसी तरह, मुंबई से दिल्ली की सीधी उड़ानों का किराया 21,268-46,899 रुपये तक पहुंच रहा है, जबकि इस दिशा में भी औसत किराया लगभग ₹6,000 रहता है.

दिल्‍ली-कोलकाता रूट पर उड़ानें

दिल्ली से कोलकाता के बीच सीधी उड़ानें भी 6 दिसंबर 2025 तक 28,900-52,300 की उच्च सीमा में बिक रही हैं. मेक माय ट्रिप के आंकड़ों के अनुसार, इस रूट पर भी एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट की उड़ानें उपलब्ध हैं, हालांकि एक सामान्य दिन पर दिल्ली से कोलकाता का एकतरफ़ा टिकट लगभग ₹5,700 से ₹7,000 के बीच होता है. वहीं, कोलकाता से दिल्ली के लिए किराया करों से पहले ₹27,999 और ₹38,809 के बीच रहा है, जिसमें एयर इंडिया, अकासा एयर और स्पाइसजेट प्रमुख ऑपरेटर हैं.

दिल्‍ली-बेंगलुरु रूट पर किराया सबसे ज्‍यादा

सबसे अधिक बढ़ोतरी दिल्ली से बेंगलुरु रूट पर दर्ज की गई है, जहां उड़ानें अब 43,354-92,669 रुपये के बीच शुल्क ले रही हैं. सामान्य परिचालन के दौरान इस रूट का औसत किराया केवल 7,000 रुपये के करीब होता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया की वन-स्टॉप उड़ान की कीमत 1.02 लाख रुपये तक पहुंच गई थी. अकासा एयर ने इसी रूट पर 39,000 रुपये दिखाया. बता दें कि इंडिगो ने दिल्ली में 220 से अधिक फ्लाइट कैंसिल कर दी थी.

वहीं, दिल्‍ली से हैदराबाद के लिए टिकट 37,320-42,112 प्रति व्यक्ति के बीच बिक रहा है. MMT के आंकड़ों के अनुसार, केवल एयर इंडिया एक्सप्रेस ही इस मार्ग पर उड़ानें भर रही है. हैदराबाद-दिल्ली के लिए एयर इंडिया की वन-स्टॉप फ्लाइट का किराया 87,000 तक पहुंच गया.

