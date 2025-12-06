विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA 3rd ODI: 'मैं इस पर बहुत ही हैरान हूं', जीत के बाद गंभीर आलोचकों पर भड़के, आईपीएल मालिक को दे यह डाली नसीहत

Gautam Gambhir press conference: सीरीज जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हेड कोच गौतम गंभीर बहुत ही आक्रामक मूड में नजर आए. और उन्होंने पिछले दिनों ईडेन गॉर्डन में टेस्ट हारने के बाद प्रतिक्रिया पर आलोचकों की जमकर खिंचाई की

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA 3rd ODI: 'मैं इस पर बहुत ही हैरान हूं', जीत के बाद गंभीर आलोचकों पर भड़के, आईपीएल मालिक को दे यह डाली नसीहत
हेड कोच गौतम गंभीर
X: social media

दक्षिण अफ्रीका को आखिरी वनडे में 9 विकेट से रौंदने और सीरीज पर 2-1 से कब्जा करने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर खासे आक्रामक मूड में दिखाई पड़े. गंभीर ने पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के हाथों पहले टेस्ट में मिली हार के बाद आलोचकों की प्रतिक्रिया पर हैरानी जताते हुए आईपीएल टीम के एक ऑनर को साफ-साफ नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें  हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. जीत के बात गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेस्ट मैच में हार के बाद मिली हार के बाद हुई तीखी प्रतिक्रिया किए गए सवाल  पर खासी आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त की. 

पिछले दिनों टेस्ट सीरीज में हार के बाद मैदान पर काफी बातें सुनने और देखने को मिलीं, बतौर कोच आप पर इसका कितना असर पड़ता है और इन बातों को आप कितना सीरियस लेते हैं?, पर गंभीर ने आलोचकों पर पलटवार करते कहा, 'इसमें कोई संदेह नही कि बहुत बातें हुईं क्योंकि सीरीज का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं गया. लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि किसी भी मीडिया ने, पत्रकार ने यह नहीं लिखा कि हम पहला टेस्ट मैच बिना कप्तान के खेले थे. चोटिल कप्तान ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी नही की. और हार का अंतर 30 रन था.'  गौतम बोले, 'जब जबकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सफाई नहीं देता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो तथ्य हैं, उन्हें आप दुनिया या देश को मत दिखाओ. आप जब बदलाव के दौर में खेलते हैं और आप अपने उस कप्तान को खो देते हैं, तो आपका मुख्य बल्लेबाज भी है. आप ऐसे बल्लेबाज को खो देते हैं, जिसने पिछले 7 टेस्ट में करीब हजार रन बनाए, तो निश्चित रूप से आपको सामने वाली टीम के खिलाफ मुश्किल होती है.'

उन्होंने कहा, 'सारे विमर्श पिच को लेकर किए गए. और न जाने क्या-क्या लिखा गया. और ऐसे भी लोगों ने हार पर बोला, जिनका क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है. हार के बाद एक आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिक ने भी लिखा कि टीम को स्पिलिट कोचिंग (अलग-अलग फॉर्मेट में अलग कोच) की जरूरत है. लोगों को अपने डोमेन में रहना बहुत जरूरी है. जब हम किसी के डोमेन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो उन्हें (आईपीएल फ्रेंचाइजी) को भी हमारे मामले में आने का हक नहीं है.'  पिछले लगातार मैचों में टॉस हारने के सिलसिले पर गौतम बोले, ' मैं 20-21 टॉस के बारे में नहीं जानता. मेरे कार्यकाल में पहली बार हमने टॉस जीता. चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादा ओस नहीं थी. लोग कहते हैं- गेंदबाज 350 का बचाव नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थितियों को भी देखना होगा. भारत में इस समय टॉस काफी अहम हो जाता है.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, India, South Africa, India Vs South Africa 12/06/2025 Insa12062025259045, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the