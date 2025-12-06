विज्ञापन
IND vs SA: वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके हिटमैन रोहित शर्मा, बतौर ओपनर ये कारनामा करने वाले बन जाते पहले बल्लेबाज

Rohit Sharma Miss ODI Sixes World Record: रोहित शर्मा ने 54 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से अपने वनडे करियर का 61वां अर्धशतक जड़ा.

Rohit Sharma Miss ODI Sixes World Record IND vs SA 3rd ODI

Rohit Sharma Miss ODI Sixes World Record: विशाखापट्टनम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच में रोहित शर्मा बतौर ओपनिंग बल्लेबाज क्रिस गेल के छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. रोहित शर्मा तीसरे वनडे में 73 गेंदों में 75 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे गए, इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के आये. इससे पहले रोहित ने 54 गेंदों में अपने करियर का 61वां अर्धशतक पूरा किया. रोहित यदि आजके मैच में बतौर ओपनर कुल 5 छक्के लगाने में सफल रहते तो उनके नाम वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाता और इस बड़े रिकॉर्ड से वो 2 छक्के से दूर रह गए. अभी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है.

गेल ने 274 पारियों में बतौर ओपनर बल्लेबाजी करते हुए 328 छक्के लगाए हैं. वहीं, रोहित इस वनडे मुकाबले के बाद अबतक बतौर ओपनर वनडे में 190 पारी खेलकर कुल 327 छक्के लगए हैं. 

Cricket
