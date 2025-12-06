ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं... भारत की उपलब्धियों पर पीएम मोदी, बताया कैसे आया बदलाव

एचटी समिट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हुए कहा कि क्वावर्टर 2 के जीडीपी आंकड़े आए हैं. ये केवल जीडीपी की बात नहीं है. 8 फीसदी के ज्यादा का ग्रोथ रेट हमारी लिए नया प्रतिबिंब है. ये स्ट्रांग मैक्रो इकॉनमी सिग्नल है, ये संकेत हैं कि भारत आज ग्लोबल इकॉनमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है. हमारे आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है, जी 7 की इकॉनमी औसतन 1.5 फीसदी के आसपास है, इन परिस्थितियों में भारत हाईग्रोथ और लो इन्फेलशन का मॉडल बना हुआ है, एक समय था जब हमारे देश में खासकर विशेषज्ञ हाई इन्फेलशन को लेकर चिंता जताते थे. आज वही इन्फेलशन लो होने की बात करते हैं.

कैसे आया ये बदलाव