IND vs SA: 'मैं शुक्रगुजार हूं...', 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवार्ड जीतने के बाद विराट कोहली का इमोशनल बयान

Virat Kohli Emotional Speech After Win Player of The Series Award: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले को 9 विकेट से जीता. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सेरिस चुना गया और उन्हें अवार्ड के साथ ढाई लाख का चेक भी दिया गया. इसके बाद मैच प्रेजेंटेशन में मुरली कार्तिक ने उन्हें बात करने के लिए बुलाया और इस वनडे सीरीज में किये गए प्रदर्शन को लेकर सवाल किया. इसके जवाब में विराट ने अपने दिल की बात शेयर की और मैदान से दूर वो कैसा महसूस करते हैं उन्होंने ये भी बताया.

विराट कोहली ने दिया इमोशनल बयान

प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली ने कहा, "सच कहूं तो, इस सीरीज़ में जिस तरह से मैंने खेला है वह मेरे लिए सबसे अच्छी बात है. मैं मन से बहुत आजाद महसूस करता हूं. मैंने 2-3 साल से ऐसा नहीं खेला. मुझे पता है कि जब मैं बीच में इस तरह बैटिंग कर सकता हूं, तो इससे टीम को बहुत मदद मिलती है. इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है. बीच में कोई भी सिचुएशन हो तो मैं उसे संभाल सकता हूं और टीम के फेवर में मैच को ला सकता हूं. जब आप इतने लंबे समय तक खेलते हैं तो आपको खुद पर शक होता है. खासकर एक बैटर के तौर पर जब एक गलती आपको आउट कर सकती है.

यह बेहतर होने और एक इंसान के तौर पर बेहतर होने का एक पूरा सफर है. यह आपको एक इंसान के तौर पर बेहतर बनाता है और यह टेम्परामेंट को भी बेहतर बनाता है. मुझे बस खुशी है कि मैं अभी भी टीम में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं. जब मैं आजाद होकर खेलता हूं, तो मुझे पता है कि मैं छक्के मार सकता हूं. हमेशा ऐसे लेवल होते हैं जिन्हें आप अनलॉक कर सकते हैं.

मैंने ऑस्ट्रेलिया के बाद से कोई गेम नहीं खेला था

मैंने ऑस्ट्रेलिया के बाद से कोई गेम नहीं खेला था. आज आपकी एनर्जी कैसी है, रांची मेरे लिए बहुत खास है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये तीनों गेम ने हमेशा हमारा बेस्ट दिया है. हम इसी के लिए खेलना चाहते हैं. जब 1-1 से बराबरी हो, तो हम टीम के लिए कुछ खास करना चाहते हैं. इसीलिए हम इतने लंबे समय तक टीम के लिए खेले हैं. बस खुशी है कि हम दोनों इतने लंबे समय तक ऐसा करते रहे.

मैच का ऐसा रहा हाल

इससे पहले मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 47.5 ओवरों में महज 270 रन पर सिमट गई. मेहमान टीम को पांचवीं गेंद पर ही रयान रिकेल्टन (0) के रूप में शुरुआती झटका लगा. इसके बाद क्विंटन डी कॉक ने कप्तान टेंबा बावुमा के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला. बावुमा 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

यहां से क्विंटन डी कॉक ने मैथ्यू ब्रीत्जके के साथ तीसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़ते हुए टीम को 168 रन तक पहुंचाया. ब्रीत्जके ने साउथ अफ्रीका के खाते में 24 रन का योगदान दिया. उनके अलावा, देवाल्ड ब्रेविस ने 29 रन जुटाए. भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट निकाले. इनके अलावा, अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट हासिल किया.

इसके जवाब में भारत ने 39.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. भारत को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 25.5 ओवरों मे पहले विकेट के लिए 155 रन जोड़े. रोहित 73 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 75 रन बनाकर आउट हुए. यहां से विराट कोहली ने यशस्वी जायसवाल के साथ मोर्चा संभालते हुए टीम को जीत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों के बीच दूसरे विकेट के लिए 84 गेंदों में 116 रन की अटूट साझेदारी हुई.

यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाते हुए 121 गेंदों में 2 छक्कों और 12 चौकों के साथ नाबाद 116 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 45 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों के साथ नाबाद 65 रन की पारी खेली. साउथ अफ्रीका की तरफ से एकमात्र सफलता केशव महाराज के हाथ लगी.

(IANS इनपुट के साथ)