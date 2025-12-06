विज्ञापन
विशेष लिंक
3 minutes ago
नई दिल्ली:

एयरलाइन कंपनी इंडिगो के संकट की वजह से देशभर के फ्लाइट्स यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई है. चार दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है. जिस वजह से लोग अपनी जरूरी यात्राएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं. तमाम एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है और चारों तरफ बस अफरा-तफरी का माहौल है. एयरपोर्ट किसी रेलवे स्टेशन जैसे नजर आ रहे हैं. जहां लोग कई घंटों से अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में थकान में चूर होकर फर्श पर ही सोने को मजबूर हो रहे हैं. न तो एयरलाइन्स की तरफ से मुसाफिरों को होटल में ठहराया जा रहा है और न ही उनके खाने-पीने का बंदोबस्त है. ऐसे में लोग देशभर का हवाई सफर सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है. एयरपोर्ट पर जिधर भी नजर जा रही है, वहां सूटकेस और भारी-भरकम बैग्स के अंबार लगे हुए हैं. ऊपर से पैसेंजर्स परेशान हालात में नजर आ रहे हैं, उनकी कोई सुनने को राजी नहीं. बीते दिन ही इंडिगो एयरलाइन फ्लाइट्स पैसेंजर्स से माफी मांग चुकी है. अभी तक हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं आज भी सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने के आसार है. यहां देखिए हर एक लेटेस्ट अपडेट-

IndiGO Crisis Live Updates

Dec 06, 2025 08:15 (IST)
Link Copied
Share

इंडिगो संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से क्या अपडेट

दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइज़री जारी कर बताया, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो फ़्लाइट ऑपरेशन अब धीरे-धीरे फिर से नॉर्मल हो रहे हैं. कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें..."

Dec 06, 2025 08:10 (IST)
Link Copied
Share

मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें फिर शुरू, फिलहाल सीमित ऑपरेशन

6 दिसंबर को मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो ने उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं, लेकिन फिलहाल एयरलाइन कम फ्लाइट्स के साथ ऑपरेशन चला रही है. एविएशन सूत्रों के मुताबिक, पूरी तरह सामान्य संचालन 10 से 15 दिसंबर के बीच होने की उम्मीद है. इस बीच यात्रियों को अपडेट और रिफंड को लेकर परेशानी बनी हुई है. राहत के लिए स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं, जबकि रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाते हुए 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े हैं.

Dec 06, 2025 08:07 (IST)
Link Copied
Share

चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंडिगो की चार उड़ानें रवाना, यात्रियों को राहत

चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंडिगो की चार उड़ानें आज रवाना हो चुकी हैं. इनमें हैदराबाद, चेन्नई, पटना और जयपुर के लिए उड़ानें शामिल हैं. फ्लाइट्स समय पर शुरू होने की खबर के बाद यात्री अपने निर्धारित शेड्यूल के बारे में जानकारी लेने एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट पर लंबी कतारें नहीं दिख रही हैं और स्थिति सामान्य बनी हुई है.

Dec 06, 2025 08:05 (IST)
Link Copied
Share

Indigo Crisis LIVE: चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उड़ानों की स्थिति सामान्य

चंडीगढ़ एयरपोर्ट से चार उड़ानें शनिवार को उड़ीं. हैदराबाद, चेन्नई, पटना और जयपुर के लिए फ्लाइट चलीं. बहुत से यात्री अपनी फ्लाइट शेड्यूल के बारे में जानकारी लेते दिखे. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लंबी कतारें नहीं दिखीं. 

Dec 06, 2025 08:02 (IST)
Link Copied
Share

Indigo Flight Cancellation LIVE: मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू

6 दिसंबर को आज मुंबई एयरपोर्ट् से इंडिगो की उड़ानें दोबारा शुरू हो गई हैं, हालांकि एयरलाइन फिलहाल कम फ्लाइट्स के साथ ऑपरेशन रीस्टार्ट कर रही है. एविएशन सूत्रों के मुताबिक, ऑपरेशन पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लगेगा और इंडिगो 10 से 15 दिसंबर के बीच अपने नॉर्मल शेड्यूल पर लौट सकती है.

Dec 06, 2025 07:33 (IST)
Link Copied
Share

इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में होगा सुधार, एविएशन मिनिस्टर ने दिया आश्वासन

इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है और उम्‍मीद है कि आज से यात्रियों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी. एविएशन मिनिस्टर नायडु ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान हवाई अड्डों पर लंबित उड़ानों की संख्या कम करने पर है. उन्‍होंने कहा कि सरकार सभी आवश्यक हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है. नायडु ने नई दिल्ली में बताया कि मंत्रालय ने बच्चों, माताओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्‍यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए सभी हवाई अड्डे और एयरलाइन संचालकों के साथ बातचीत की है.

Dec 06, 2025 07:27 (IST)
Link Copied
Share

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से इंडिगो की निर्धारित फ्लाइट्स पर क्या अपडेट

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से आज इंडिगो की कुल निर्धारित उड़ानों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों शामिल हैं. घरेलू सेक्टर में 11 आगमन और 11 प्रस्थान उड़ानें तय हैं. वहीं अंतरराष्ट्रीय सेक्टर में 2 आगमन और 2 प्रस्थान उड़ानें निर्धारित हैं. अब तक की जानकारी के अनुसार, घरेलू आगमन की 3 उड़ानें और घरेलू प्रस्थान की 3 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं.

Dec 06, 2025 07:20 (IST)
Link Copied
Share

इंडिगो संकट की वजह से रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोच बढ़ाए

उत्तर रेलवे ने विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ान सेवाओं में व्यवधान के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए शुक्रवार को 37 ‘प्रीमियम ट्रेन’ में 116 कोच बढ़ाने का फैसला किया. रेल मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दक्षिणी रेलवे (एसआर) ने सबसे अधिक संख्या में संवर्द्धन कार्य किए हैं, तथा 18 ट्रेनों की क्षमता में वृद्धि की है.

Dec 06, 2025 07:19 (IST)
Link Copied
Share

इंडिगो की चार दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल

इंडिगो संकट लगातार गहराता जा रहा है, महज चार दिनों में ही अब तक 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है. जिससे देशभर में फ्लाइट्स पैसेंजर्स को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है. हालात पूरी तरह कब सामान्य होंगे इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है. हालांकि लोगों को दिलासा जरूर दिया जा रहा है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
IndiGo Crisis, IndiGo Crisis Live Updates, IndiGo Flight Cancelled, IndiGo Airline Latest News, Flights Passengers
Get App for Better Experience
Install Now