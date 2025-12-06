एयरलाइन कंपनी इंडिगो के संकट की वजह से देशभर के फ्लाइट्स यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई है. चार दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है. जिस वजह से लोग अपनी जरूरी यात्राएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं. तमाम एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है और चारों तरफ बस अफरा-तफरी का माहौल है. एयरपोर्ट किसी रेलवे स्टेशन जैसे नजर आ रहे हैं. जहां लोग कई घंटों से अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में थकान में चूर होकर फर्श पर ही सोने को मजबूर हो रहे हैं. न तो एयरलाइन्स की तरफ से मुसाफिरों को होटल में ठहराया जा रहा है और न ही उनके खाने-पीने का बंदोबस्त है. ऐसे में लोग देशभर का हवाई सफर सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है. एयरपोर्ट पर जिधर भी नजर जा रही है, वहां सूटकेस और भारी-भरकम बैग्स के अंबार लगे हुए हैं. ऊपर से पैसेंजर्स परेशान हालात में नजर आ रहे हैं, उनकी कोई सुनने को राजी नहीं. बीते दिन ही इंडिगो एयरलाइन फ्लाइट्स पैसेंजर्स से माफी मांग चुकी है. अभी तक हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं आज भी सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने के आसार है. यहां देखिए हर एक लेटेस्ट अपडेट-

IndiGO Crisis Live Updates