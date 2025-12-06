पुतिन के लिए खास क्यों चुना गया ‘अचारी बैंगन’? जानिए ये डिश क्यों है इतनी खास

Achari Baigan: रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए जहां पर उनके लिए राष्ट्रपति भवन में भव्य डिनर का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय व्यंजनों को परोसा गया. ये सभी व्यंजन भारतीय संस्कृति और विरासत को दर्शा रहे थे. व्लादिमीर पुतिन को परोसे गए पूरे खाने के मेन्यू में सहजन के पत्तों और मूंग दाल से बना हल्का पौष्टिक सूप मुरुंगेलाई चारू सूप था, वहीं एपेटाइजर में कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक की झलक शामिल थी पटाखेदार वेज झोल मोमो, काले चने के शिकम्पुरी कबाब, और कश्मीरी मशरूम डिशेस (गुच्ची मोरेल्स) खास चटनी के साथ परोसे गए थे.

बात करें मेन कोर्स की तो इसमें अचारी बैंगन, जाफरानी पनीर रोल (केसरिया पनीर), पालक–मेथी–मटर का साग, तंदूरी भरवां आलू, पीली दाल तड़का और रोटियो में लच्छा पराठा, मगज नान, मिस्सी रोटी आदि शामिल थे. और सबसे खास था ड्राई-फ्रूट और केसर पुलाव, जो थाली की शाही पहचान था. इसके साथ ही मिठाई में बादाम का हलवा और केसर-पिस्ता कुल्फी और फ्रेश फ्रूट्स दिए गए थे. इस पूरे मेन्यू में हर व्यंजन ने भारत की पाक-संस्कृति, मसालों और क्षेत्रीय विविधता की झलक दिखाई दे रही है.

अब हम बात करते हैं अचारी बैंगन की तो ये भारत की बहुत पुरानी और पसंदीदा सब्जियों में से एक है. इसकी कई प्रकार की किस्में होती हैं और इसकी अलग-अलग प्रकार की डिशेस बनती हैं. जैसे बैंगन का भरता, बैंगन-आलू की सब्जी, भुना बैंगन, भरुआ बैंगन, रायता, चटनी और अचार तक. अचारी बैंगन में पारंपरिक अचार या अचार-मसालों का तड़का होता है. यानी कि बैंगन को मसालों, खट्टा-मीठा स्वाद, हल्के तीखेपन के साथ तैयार किया जाता है, जो सामान्य सब्जियों से अलग है. यही तरीके और फ्लेवर्स भारतीय मसालों और स्वाद-संस्कृति की खास पहचान होते हैं. इसलिए, अचारी बैंगन सिर्फ एक साधारण सब्जी नहीं, वह भारतीय घरों, देसी स्वाद और मसालों की परंपरा का प्रतीक है.

ये भी पढ़ें: Putin Dinner Menu: कौन बनाता है ये स्टेट मेन्यू? कैसे तय होता है कि डिनर में क्या परोसा जाएगा?

अचारी बैंगन को क्यों शामिल किया गया?

जब पुतिन जैसे विदेशी अतिथि के लिए भोज का आयोजन किया जाता है. उस समय मेन्यू में अचारी बैंगन शामिल करना कई मायनों में सोच-समझ कर किया गया, ताकि इस खाने के जरिए एक संदेश दिया जाता है. अचारी बैंगन जैसे व्यंजन, आम-घरों में देसी स्वाद और अलग-अलग तरह के मसालों की समृद्धि को दिखाया जाता है. इस तरह से मेन्यू में देशी और असली भारतीय स्वाद शामिल करना, अंतरराष्ट्रीय अतिथि को भारत की विविधता और आतिथ्य दिखाने का तरीका है.

मेन्यू में केवल एक-दो व्यंजन नहीं, बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक भारत के अलग-अलग हिस्सों का स्वाद शामिल किया जाता है.

अचारी बैंगन की खासियत

इसमें हल्दी, मिर्च, जीरा या सरसों-बीज, खट्टी-मीठी चटनी या अचार जैसे मसालों को मिलाकर इसका मसाला तैयार किया जाता है. बात करें बैंगन की बनावट की तो इसमें बैंगन को हल्का भुना जाता है और अच्छे से पकाया जाता है, जिससे उसका स्वाद गहरा, सोंधी सी महक और टेक्सचर बिल्कुल बढ़िया हो जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)