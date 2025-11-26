विज्ञापन
IND vs SA: 'कुछ लोगों ने भी हद पार की है', रेंगेगी टीम इंडिया वाले 'बदनाम' बयान पर टेम्बा बावुमा ने दिया सीधा जवाब

Temba Bavuma react on 'Grovel' Remark : साइमन हार्मर के छह विकेट की मदद से साउथ अफ्रीका ने बुधवार को यहां दूसरे एवं अंतिम टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली

  • मुख्य कोच शुकरी कोनराड ने भारतीय टीम की हालत पर grovel शब्द का इस्तेमाल किया था, जो विवादित रहा
  • कप्तान बावुमा ने इस विवादित बयान पर कहा कि कोच अपने कमेंट्स पर सोचेंगे और वे खेल पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
  • साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रन से हराकर 2-0 से सीरीज जीत ली.
Temba Bavuma breaks silence on 'Grovel' Remark : साउथ अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कोनराड  ने चौथे दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम की हालत पर ज़ोर देने के लिए "grovel" शब्द का इस्तेमाल किया, जो नस्लभेदी बातों वाला एक बदनाम शब्द है. इस शब्द की काफी आलोचना हुई थी. अब गुवाहाटी टेस्ट मैच में जीत के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा  ने उस बयान को लेकर रिएक्ट किया है. बावुमा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस कमेंट के बारे में पूछे जाने पर कहा, "कोच के कमेंट्स मुझे आज सुबह मिले.  मैं गेम पर फोकस कर रहा था और मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला. शुकरी करीब 60 साल के हैं और वह अपने कमेंट्स पर गौर करेंगे."

साउथ अफ्रीका के कोच ने कोलकाता में पहले टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका के कप्तान जसप्रीत बुमराह के "बौना" कमेंट का ज़िक्र करते हुए बावुमा ने कहा, "लेकिन इस सीरीज़ में कुछ लोगों ने भी हद पार कर दी है. यह नहीं कह रहा कि कोच ने हद पार की है, लेकिन वह ज़रूर इस बारे में सोचेंगे."

408 रन से हारा भारत 

साइमन हार्मर के छह विकेट की मदद से साउथ अफ्रीका ने बुधवार को यहां दूसरे एवं अंतिम टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. यह हार भारत के टेस्ट इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय है क्योंकि रन के लिहाज़ से यह उनकी सबसे बड़ी हार है. दक्षिण अफ्रीका की पिछले 25 वर्षों में भारत में टेस्ट सीरीज में यह पहली जीत है. भारत के सामने 549 रन का असंभव लक्ष्य था और उसकी पूरी टीम मैच के पांचवें और अंतिम दिन 140 रन पर आउट हो गई. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर आउट हो गई थी. साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी.

भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ही कुछ संघर्ष कर पाए. उन्होंने 87 गेंदों में 54 रन बनाए. हार्मर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 रन देकर छह विकेट तथा मैच में कुल नौ विकेट लिए. एडेन मार्क्रम ने नौ कैच लेकर एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक कैच का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने भारत के अजिंक्य रहाणे के 2015 में लिए गए आठ कैच के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. साउथ अफ्रीका ने कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट मैच 30 रन से जीता था. 

Temba Bavuma, Cricket, India Vs South Africa 2025 India, Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja
