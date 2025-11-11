लड़का से लड़की बनी अनाया बांगर की क्रिकेट में धमाकेदार वापसी, चौके-छक्कों से मचाया धमाल- VIDEO वायरल

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर (Anaya Bangar) इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. अनाया, जो पहले लड़का थीं और अब जेंडर ट्रांजिशन के बाद लड़की बन चुकी हैं, ने एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी की है. उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ वीडियो शेयर किए, जिनमें वह जबरदस्त बल्लेबाजी करती नजर आ रही हैं. वीडियो में अनाया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की किट के साथ दिखाई दीं. इससे फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई कि क्या वह अगले सीजन में आरसीबी की महिला टीम से खेलेंगी. हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

वीडियो में अनाया को CEAT के बल्ले से दमदार शॉट्स लगाते देखा गया. यह वही ब्रांड है जिससे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी खेलते हैं. उनकी शानदार टाइमिंग और आत्मविश्वास देखकर यह साफ झलकता है कि उन्होंने अपनी फिटनेस और फॉर्म पर खूब मेहनत की है. अनाया ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "मेरा बदलाव पुरुष या महिला क्रिकेट के बीच चुनाव नहीं था. यह जीवित रहने या गायब हो जाने का फैसला था. क्रिकेट मेरे जीवन का हिस्सा बहुत पहले से था- अब मैं इसे अपने असली रूप में खेल रही हूं".

एक अन्य वीडियो में अनाया ने शानदार शॉट लगाते हुए कैप्शन लिखा, "6 या आउट?". फैंस उनके आत्मविश्वास और जुनून की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लड़की बनने से पहले अनाया मुंबई की ओर से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं और अब वह महिला क्रिकेट में अपने नए सफर की शुरुआत कर रही हैं. अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या अनाया बांगर महिला क्रिकेट में बड़ी पहचान बना पाएंगी. उनके हौसले, प्रतिभा और लगन को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह नई शुरुआत उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है.