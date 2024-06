हरभजन सिंह की भविष्यवाणी, इन दो टीमों के बीच होगा T20 World Cup 2024 का फाइनल

Harbhajan Singh Prediction on T20 World Cup Final: टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup Prediction) का आगाज बस होने ही वाला है. फैन्स इस बड़े टूर्नामेंट के आगाज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि पिछले बार 2022 में इंग्लैंड की टीम टी-20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी. इस बार अब कौन सी टीम विजेता बनेगी. यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप में पहली बार 20 टीमें हिस्सा ले रही है. टी-20 वर्ल्ड कप का पहला मैच यूएसए और कनाडा के बीच होगा. वहीं, भारतीय टीम अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा.

बता दें कि टी-20 वर्ल्डकप के आगाज से पहले भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हऱभजन सिंह ने दो finalist को लेकर भविष्यवाणी की है. भज्जी ने दो ऐसे टीमों के नाम बताएं हैं जो इस बार टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल सकते हैं.

स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए भज्जी ने दो टीम के नाम का ऐलान किया है. भज्जी ने पहला नाम भारत का लिया है तो वहीं दूसरा नाम वेस्टइंडीज की टीम का लिया है. भज्जी ने सीधे तौर पर कहा कि "भारतीय फाइनल में पहुंचेगी लेकिन दूसरी टीम मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज हो सकती है. वेस्टइंडीज में इस बार ऐसे खिलाड़ी हैं जो विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं. "

भारत के टर्बिनेटर के नाम से मशहूर भज्जी ने कहा कि, "देखिए इस बार का वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज में हो रहा है. निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं. टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को फिनिश करने का जज्बा रखते हैं. मेरे हिसाब से वेस्टइंडीज कुछ बड़ा करिश्मा इस बार कर सकती है."

बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम दो बार टी-20- वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल रही है. सबसे पहले वेस्टइंडीज ने 2012 में पहली बार खिताब जीता था तो वहीं 2016 में इंग्लैंड को हराक वेस्टइंडीज दूसरी बार खिताब जीतने में सफल रही थी. वहीं, सबसे पहले टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने साल 2007 में जीता था,2007 में जब भारत ने खिताब जीतने में कामयाबी पाई थी तो भज्जी भारतीय टीम के सदस्य रहे थे.

टी-20 वर्ल्ड कप के विनर (T20 World Cup Winners List from 2007 to 2022)

भारत - 2007

पाकिस्तान- 2009

इंग्लैंड- 2010

वेस्टइंडीज- 2012

श्रीलंका- 2014

वेस्टइंडीज-2016

ऑस्ट्रेलिया- 2021

इंग्लैंड - 2022

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (India Match in T20 World Cup 2024)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा, समय- 8:00 PM