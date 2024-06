मिस्बाह उल हक की भविष्यवाणी, ये दो टीमें पहुंचेगी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में

Misbah-ul-Haq Predicted the finalist of T20 World cup: पाकिस्तान के पूर्व कप्ताम मिस्बाह उस हक ने टी-20 वर्ल्ड कप (Misbah-ul-Haq on T20 World Cup 2024) के आगाज से पहले भविष्यवाणी की है. मिस्बाह ने उन दो टीमों के नाम को लेकर भविष्यवाणी की है जो इस बार टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच सकती है. स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में मिस्बाह ने अपने पसंद के दो टीमों के नाम का ऐलान किया है. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने सीधे तौर पर माना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम एक ऐसी टीम है जो फाइनल में पहुंच सकती है.

अपनी बात रखते हुए मिस्बाह ने कहा, देखिए टी-20 में किसी भी चीज को लेकर भविष्यवाणी करना मुश्किल है लेकिन मैं यहां ऑस्ट्रेलिया का नाम लेना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसे फाइनल में कैसे पहुंचना है उसे आता है. किसी भी परिस्थिति में यह टीम बेहतर खेल दिखाती है. ऐसे में मेरा पहला नाम यकीनन ऑस्ट्रेलियाई टीम होगी."

इसके बाद पूर्व पाक कप्तान ने कहा, "मैं पाकिस्तान से हूं तो यकीनन पाकिस्तान की टीम के लिए चाहूंगा कि वो फाइनल में पहुंचे लेकिन भारतीय टीम एक मजबूत टीम है. ऐसे में मेरे नजर में भारत, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में से दो टीम फाइनल में पहुंच सकती है."

बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज 2 जून से होने वाला है. पहला मैच कनाडा और यूएसके के बीच खेला जाएगा. वहीं, भारतीय टीम अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा. टी-20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ने एक बार खिताब जीता है. वहीं, पाकिस्तान की टीम भी एक बार खिताब जीतने में सफल रही है. दोनों टीमों के फैन्स 9 जून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (India Match in T20 World Cup 2024)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा

टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच (Pakistan match in T20 World Cup 2024)

6 जून- पाकिस्तान vs यूएसके, डलास, 9 PM

9 जून- भारत vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, 8 PM

11 जून- पाकिस्तान vs कनाडा, 8 PM

16 जून- पाकिस्तान vs आयलैंड, लॉर्डरहिल, 8 PM