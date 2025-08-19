भारत-चीन संबंधों को लेकर बड़ी खबर, सीमा विवाद के शीघ्र समाधान के लिए दोनों करेंगे काम

भारत और चीन सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हो गए हैं. इसे दोनों देशों के बीच संबंधों में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है. सीमा निर्धारण को लेकर जल्द से जल्द समाधान को लेकर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा. साथ ही दोनों देश तीन व्यापार बिंदुओं के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हो गए हैं.

विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और चीन के बीच ठोस उपायों के माध्यम से व्यापार और निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने पर भी सहमति बनी है. साथ ही मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने और जल्द से जल्द चीनी मुख्य भूभाग और भारत के बीच सीधी उड़ान संपर्क बहाल करने पर भी बात बनी है.