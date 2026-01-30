T20 World Cup 2026: 'ये 2 टीम बना सकती हैं 300 पार का स्कोर', शास्त्री की वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, इस भारतीय बल्लेबाज पर लगाया दांव

Ravi Shastri analysis on India, T20 World Cup, ICC preview: अब जबकि समय ने तेजी से टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) की दिशा में बहना शुरू कर दिया है, तो गतिविधियों ने भी अपनी चाल तेज कर दी है. पूर्व दिग्गजों के बयानबाजी और समीक्षाओं ने जोर पकड़ लिया है. इसी कड़ी में पूर्व दिग्गज रवि शास्त्री ने ICC REVEIW में मेगा इवेंट को लेकर बहुत ही बड़ी बात बोलते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दो ऐसी टीमें हैं, जो मैच में तीन सौ का स्कोर बना सकीत है. शास्त्री का मानना है कि गत चैंपियन भारत लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन सकता है.2024 में खिताब जीतने के बाद से भारत ने कोई भी द्विपक्षीय सीरीज़ या टूर्नामेंट नहीं गंवाया है. टीम का मैच जीत-हार रिकॉर्ड शानदार 32-5 का रहा है. आईसीसी मेंस टी20आई टीम रैंकिंग में नंबर‑1 पर काबिज भारत के पास बेहद मजबूत स्क्वॉड है, जिसमें नंबर‑1 टी20आई बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा और नंबर‑1 टी20आई गेंदबाज़ वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं.

बन सकता है कि तीन सौ के आस-पास का स्कोर

शास्त्री बोले, 'मैं सोचता हूं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दो ऐसी टीम हैं, जो तीन सौ के पार का स्कोर बना सकती है. मैं इन दोनों को खिताब का सबसे प्रबल दावेदार कहूंगा. वजह यह है कि जिस तरह के खिलाड़ी खासतौर पर शीर्ष क्रम में इनके पास हैं. और अगर ये मिलकर सौ रन जोड़ देते हैं, तो स्कोर तीन सौ के नजदीक पहुंच सकता है' उन्होंने कहा, 'मेरे हिसाब से गत चैंपियन के तौर पर भारत साफ़ तौर पर फेवरेट है. खिलाड़ी दर खिलाड़ी देखें तो मौजूदा फॉर्म, मैच फिटनेस और हाल में खेले गए मैचों की संख्या सहित तमाम बातें भारत को प्रबल दावेदार बनाते हैं. खास तौर पर टॉप ऑर्डर की बात करें तो वे जिस फॉर्म में हैं, वह कमाल का है.'

भारत के पास वर्ल्ड कप दिलाने वाली टीम

शास्त्री का मानना है कि भारतीय चयनकर्ताओं ने टीम में युवा और अनुभव का बेहतरीन संतुलन तैयार किया है, जो उन्हें एक और वर्ल्ड कप जीत दिला सकता है. उन्होंने कहा, 'कई खिलाड़ियों के पास ज्यादा बोझ नहीं है. वे अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उनके पास खुद को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका है.और जिस टीम ने पिछला वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज़ में खेलकर जीता था, उसमें अनुभव और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है.' भारत के कोचिंग डायरेक्टर और दो बार कोच रहे शास्त्री बोले, 'भारत के पास जसप्रीत बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या हैं. दोनों ही Fस समय शानदार फॉर्म में हैं और बल्ले व गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं.शिवम दुबे भी काफी अच्छे से आगे आए हैं.'

यह बल्लेबाज भारत के लिए अहम

उन्होंने कहा, 'भारत उम्मीद करेगा कि तिलक वर्मा फिट रहें, क्योंकि वे एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. वह भी एक लेफ्ट‑हैंडर हैं, जिससे टॉप ऑर्डर में फर्क पड़ता है. मुझे लगता है कि स्पिन की भूमिका अहम होगी और भारत के पास इस विभाग में भरपूर हथियार हैं. वरुण चक्रवर्ती हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं. विविधता, सही पोज़िशन पर खिलाड़ी और संतुलन को देखें तो भारत इस खिताब की रक्षा कर सकता है.'

