T20 World Cup 2026: आइसलैंड ने भी शुरू कर दिया पाकिस्तान की भद पीटना, विश्व कप भागीदारी को लेकर कुछ ऐसे की खिंचाई

टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) को लेकर संभावित बहिष्कार की अटकलों के बीच आइसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर एक बार फिर तंज कसा है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होना है. पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वह शुक्रवार या फिर सोमवार तक अपना अंतिम रुख साफ करेगा. इससे पहले PCB प्रमुख मोहसिन नक़वी ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से इस मुद्दे पर मुलाकात की थी. पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया था. यह फैसला तब लिया गया, जब बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से एक बार फिर इनकार कर दिया. PCB की स्थिति को लेकर जारी असमंजस पर प्रतिक्रिया देते हुए आइसलैंड क्रिकेट ने बुधवार को मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि अगर 2009 की चैंपियन पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है तो वे उसकी जगह लेने के लिए तैयार हैं.

Dear @ICC,



It is with a heavy heart that we now announce our unavailability to replace Pakistan in the upcoming T20 World Cup. Regardless of whether they now withdraw, the short timescales ensure it is impossible for our squad to prepare in the professional manner necessary to… — Iceland Cricket (@icelandcricket) January 29, 2026

आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'हमें वाकई पाकिस्तान से जल्द फैसला चाहिए कि वे टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं. अगर वे 2 फरवरी को हटते हैं तो हम तुरंत रवाना होने के लिए तैयार हैं, लेकिन 7 फरवरी तक कोलंबो पहुंचने के लिए फ्लाइट शेड्यूल एक लॉजिस्टिक दुःस्वप्न है. हमारा ओपनिंग बल्लेबाज़ अनिद्रा का शिकार है.' इस मज़ाक को और आगे बढ़ाते हुए, आइसलैंड क्रिकेट ने केफ्लाविक से कोलंबो तक की यात्रा योजनाओं का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिससे आखिरी समय में बुलावे की अव्यवहारिकता को उजागर किया गया.

इस बीच PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मुलाकात के बाद कहा कि सभी विकल्प खुले हैं और इस पर अंतिम फैसला शुक्रवार या फिर अगले सोमवार तक ले लिया जाएगा. पाकिस्तान, ICC के उस फैसले का विरोध कर रहा है जिसमें बांग्लादेश को हटाकर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BGB) और वहां की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने से मना कर दिया था. वहीं, पाकिस्तान ने 20 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जो एक अपवाद को छोड़कर लगभग वही है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली है.