ट्रंप का बस एक ऐलान और चांदी-सोना हुए धड़ाम, जानें कैसे निकली बुलियन बाजार की हवा

एक दिन पहले तक रिकॉर्ड बना रही चांदी और सोना महज 24 घंटे के अंदर ही धड़ाम हो गए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बस एक ऐलान किया और बुलियन मार्केट में सोना-चांदी का बुलबुला फूट गया. हालांकि कई और वजहें भी रहीं. गुरुवार को 4 लाख के ऐतिहासिक स्तर को पार करने वाली चांदी के दाम शुक्रवार को करीब 80 हजार रुपये घट गए, जबकि सोने की चमक भी फीकी पड़ गई और शुक्रवार शाम को सोने का भाव करीब 10 हजार रुपये टूट गया. आइए बताते हैं कि चांदी-सोने में आई इस गिरावट का ट्रंप के ऐलान से क्या संबंध है.

ट्रंप ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया?

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व (Fed) के अगले प्रमुख के तौर पर केविन वॉर्श के नाम का ऐलान किया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में केविन वॉर्श की तारीफ करते हुए उन्हें ग्रेट बताया और कहा कि वह निवेशकों को कभी निराश नहीं करेंगे. केविन वॉर्श पहले फेड रिजर्व के गवर्नर रह चुके हैं. उन्हें महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाला माना जाता है.

केविन वॉर्श के फेड रिजर्व का अगला चीफ बनने की खबर आते ही डॉलर इंडेक्स मजबूत होने लगा. इसके बाद निवेशकों ने कीमती धातुओं से पैसा निकालकर शेयर बाजारों और डॉलर में लगाना शुरू कर दिया. बस बुलियन मार्केट के बुलबुले की हवा निकलनी शुरू हो गई.

सोने में आई करीब 10 हजार की गिरावट

इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से शाम 5 बजे जारी की गई कीमतों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 24 कैरेट सोने की कीमत 9,545 रुपए कम होकर 1,65,795 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है. गोल्ड फ्यूचर में भी गिरावट देखी गई. फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमतें 15,246 रुपये यानी करीब 9 प्रतिशत तक टूटकर 1,54,157 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं, जबकि एक दिन पहले इसने 1,80,779 रुपये का ऑल टाइम हाई लेवल छुआ था.

24 घंटे में 80 हजार तक टूटी चांदी

चांदी बाजार में तो जैसे सुनामी आ गई. महज 24 घंटे के अंदर चांदी के दाम करीब 80 हजार रुपये तक टूट गए. इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से शाम 5 बजे जारी की गई कीमतों के अनुसार, शुक्रवार को चांदी की कीमत 40,638 रुपए कम होकर 3,39,350 रुपए प्रति किलो हो गई. बता दें कि गुरुवार को चांदी ने 4.20 लाख रुपये का ऐतिहासिक स्तर छू लिया था. लेकिन कुछ ही देर बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हो गया, जो शुक्रवार को भी जारी रहा.

कौन हैं केविन वॉर्श?

55 वर्षीय केविन वॉर्श अमेरिकी वित्त जगत का जाना-माना नाम हैं. उनका करियर में राजनीति और वॉल स्ट्रीट दोनों का एक शानदार मेल रहा है.

2006 में जब केविन को फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नियुक्ति मिली थी, तब वह 35 साल के थे. वह फेड के इतिहास में सबसे युवा गवर्नर थे.

फेड में जाने से पहले उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के प्रशासन में व्हाइट हाउस के आर्थिक नीति सलाहकार के रूप में काम किया.

उन्होंने करीब 7 साल तक मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट बैंक में मर्जर एंड एक्विजिशन विभाग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया है.

स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट और हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून की डिग्री लेने वाले केविन फिलहाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन में फेलो और लेक्चरर हैं.

चांदी-सोने में इस गिरावट को वैसे एक्सपर्ट्स बड़े पैमाने पर मुनाफावसूली का नतीजा भी मान रहे हैं. पिछले कुछ हफ्तों से सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे थे, ऐसे में ट्रंप के केविन वॉर्श को फेड रिजर्व का अगला चीफ बनाने के ऐलान ने निवेशकों को अपना प्रॉफिट बुक करने का मौका दे दिया. अमेरिकी डॉलर मजबूत होने लगा और सुरक्षित निवेश माने जाने वाले कीमती धातुओं की चमक फीकी पड़ने लगी.

