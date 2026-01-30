Virat Kohli का इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट या सस्पेंड? प्रोफाइल गायब होने से फैंस में मची हलचल

विज्ञापन
What Happened to Virat Kohli Instagram Account: स्टार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने गुरुवार रात सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जब उनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक इनएक्सेसिबल हो गया. इससे लाखों फैंस यह सोचने पर मजबूर हो गए कि प्रोफाइल डिलीट, डीएएक्टिवेट या टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है. कोहली के वेरिफाइड हैंडल पर जाने की कोशिश करने वाले यूजर्स को एक एरर मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि पेज अवेलेबल नहीं है.

Photo Credit: @academy_dinda

इस अप्रत्याशित घटना ने तुरंत अटकलों की लहर पैदा कर दी, खासकर कोहली की बड़ी ग्लोबल फैन फॉलोइंग और सोशल मीडिया पर सबसे एक्टिव एथलीटों में से एक के रूप में उनकी रेप्युटेशन को देखते हुए. क्रिकेट अपडेट, ब्रांड कोलैबोरेशन, फिटनेस रूटीन और फैमिली मोमेंट्स को मिलाने के लिए जानी जाने वाली उनकी इंस्टाग्राम प्रेजेंस लंबे समय से फैंस के साथ एक मुख्य कनेक्शन पॉइंट रही है.

अकाउंट गायब होने के कुछ ही मिनटों के भीतर, कोहली से जुड़े हैशटैग सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगे. समर्थकों ने X और फैन फोरम पर स्क्रीनशॉट और थ्योरी की बाढ़ ला दी, जिसमें सोशल मीडिया से संभावित वॉलंटरी ब्रेक से लेकर इंस्टाग्राम की तरफ से टेक्निकल समस्या तक शामिल थी. कुछ लोगों ने तो हैकिंग की घटना के बारे में भी अटकलें लगाईं, हालांकि ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है.

अभी तक, न तो कोहली और न ही उनकी मैनेजमेंट टीम ने इस स्थिति के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी किया है. इंस्टाग्राम ने भी इस बारे में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है कि अकाउंट किसी पॉलिसी इश्यू के कारण हटाया गया था या यह गायब होना प्लेटफॉर्म की किसी गड़बड़ी से जुड़ा है.

कोहली, जो दुनिया भर में क्रिकेट की सबसे जानी-मानी हस्तियों में से एक हैं, दुनिया भर के एथलीटों में सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग में से एक रखते हैं. उनका डिजिटल प्रभाव क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिससे उनके अकाउंट की अचानक अनुपस्थिति और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली हो गई है.

जब तक कोई ऑफिशियल स्पष्टीकरण नहीं आता, यह रहस्य ऑनलाइन बातचीत पर हावी है, और फैंस बेसब्री से अपने पसंदीदा क्रिकेटर - या इंस्टाग्राम - के चुप्पी तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं.

